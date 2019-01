HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Cahill se teme pentru Simona. Cum a reactionat dupa tregerea la sorti

Simona Halep da peste Kaia Kanepi, jucatoarea care a eliminat-o in primul tur la US Open.

Darren Cahill nu mai este antrenorul Simonei, insa este alaturi de ea in Australia. Cahill a comentat tragerea la sorti de la Australian Open dupa ce Simona a dat peste o adversara periculoasa, Kaia Kanepi, locul 70 WTA. Cele doua s-au intalnit ultima data in primul tur la US Open, cand Simona avea probleme la spate.



"Va fi un meci extrem de complicat pentru Halep. Kanepi poate evolua la un nivel foarte bun. Cand se concentreaza si ii intra loviturile, e greu de batut. A aratat de ce e in stare la US Open, anul trecut. Simona raspunde provocarilor, dar va fi un meci dur. Va fi o super-partida pentru noi, spectatorii", a spus Cahill, in studioul Eurosport.

Simona Halep e cap de serie numarul 1, insa Cahill vede adversare periculoase care nu sunt intre favorite.

"Privind acest tablou, vad doua jucatoare care nu sunt cap de serie la Australian Open si care pot fi foarte periculoase: Venus Williams si Victoria Azarenka", a spus Cahill, potrivit twitterului oficial al turneului de la Melbourne.