F1 Cadillac se pregătește să intre pe grilă ca a 11-a echipă din Formula 1 în 2026 și a ales o strategie inedită pentru prezentarea monopostului, difuzând un spot publicitar în timpul Super Bowl LX.
Lansarea a fost însă marcată de informația că Michael Bay, cunoscutul regizor și producător american, a dat în judecată echipa, cerând daune de 1,5 milioane de dolari. Acesta susține în plângere că echipa i-a „furat ideile și munca fără a plăti pentru ele”. Dan Towriss, șeful TWG Motorsports, entitatea care deține Cadillac F1, a respins acuzațiile și a oferit perspectiva echipei asupra conflictului.
„Reacția noastră este că avem mult respect pentru Michael. Cred că este, știți, dezamăgitor că a ales să facă asta. Cu siguranță, toată partea de creație a fost realizată cu mult înainte de a vorbi vreodată cu el. Noi voiam să discutăm cu el despre un rol de regizor, nu să preluăm idei creative de la el. Cred că grupul Translation, cu care am lucrat, a făcut o treabă excelentă dezvoltând toate acestea, așa că suntem încrezători că se va rezolva pe cale amiabilă. Dar, din punctul nostru de vedere, lansarea reclamei a fost un succes uriaș și suntem foarte mândri de munca depusă. Asta e tot ce pot spune despre acest subiect”, a spus Towriss.
„Totul a mers ceas”
Oficialul a clarificat și zvonurile potrivit cărora reclama ar fi trebuit să fie difuzată la pauză, și nu în sfertul al patrulea. Towriss a explicat că momentul ales a fost, de fapt, unul extrem de favorabil, grație desfășurării jocului, mulțumind chiar echipei Patriots pentru contextul creat.
„Reclama a fost planificată dintotdeauna pentru a doua pauză din sfertul al patrulea. Deci totul a decurs exact conform planului. Și chiar a funcționat bine pentru noi aici, pentru că am avut o petrecere de vizionare. Eu sunt chiar în Times Square, New York, în această dimineață, am avut o petrecere cu partenerii și oamenii din echipă, iar apoi am putut să ieșim chiar în Times Square cu toți fanii noștri care s-au adunat acolo și să facem o dezvăluire a mașinii la scurt timp după aceea. Deci, de fapt, totul a mers ceas aseară. Suntem foarte, foarte fericiți cu asta. Și le mulțumesc celor de la Patriots pentru că au marcat un touchdown chiar înainte de reclama noastră, pentru că poate jocul era puțin lent, se întâmplă touchdown-ul, toată lumea zice: «Stai, trebuie să fiu atent. Tocmai s-a întâmplat ceva». Și apoi, bum, Cadillac Formula 1 este pe ecran. Deci cred că nu putea să iasă mai bine”, a mai spus conducătorul echipei Cadillac F1.