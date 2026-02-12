F1 Cadillac se pregătește să intre pe grilă ca a 11-a echipă din Formula 1 în 2026 și a ales o strategie inedită pentru prezentarea monopostului, difuzând un spot publicitar în timpul Super Bowl LX.

Lansarea a fost însă marcată de informația că Michael Bay, cunoscutul regizor și producător american, a dat în judecată echipa, cerând daune de 1,5 milioane de dolari. Acesta susține în plângere că echipa i-a „furat ideile și munca fără a plăti pentru ele”. Dan Towriss, șeful TWG Motorsports, entitatea care deține Cadillac F1, a respins acuzațiile și a oferit perspectiva echipei asupra conflictului.

„Reacția noastră este că avem mult respect pentru Michael. Cred că este, știți, dezamăgitor că a ales să facă asta. Cu siguranță, toată partea de creație a fost realizată cu mult înainte de a vorbi vreodată cu el. Noi voiam să discutăm cu el despre un rol de regizor, nu să preluăm idei creative de la el. Cred că grupul Translation, cu care am lucrat, a făcut o treabă excelentă dezvoltând toate acestea, așa că suntem încrezători că se va rezolva pe cale amiabilă. Dar, din punctul nostru de vedere, lansarea reclamei a fost un succes uriaș și suntem foarte mândri de munca depusă. Asta e tot ce pot spune despre acest subiect”, a spus Towriss.