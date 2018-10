Wozniacki a socat pe toata lumea! A fost eliminata de la Turneul Campioanelor si a dezvaluit ca sufera de o boala autoimuna: "Nu puteam ridica mainile deasupra capului!"

Wozniacki a fost eliminata de la Turneul Campioanelor.

Wozniacki a pierdut meciul cu Elina Svitolina, scor 7-5, 7-6, 3-6, si paraseste turneul inca din faza grupelor.

La conferinta de presa, Wozniacki a facut o dezvaluire incredibila: sufera de o boala autoimuna. Sportiva din Danemarca a fost diagnosticata cu artrita reumatoida.

"A fost socant, normal. Sunt fericita pentru cat de optimista am ramas in ultima perioada. Am simtit o anumita oboseala dupa competitiile disputate in aceasta vara. M-am trezit intr-o zi si nu puteam ridica mainile deasupra capului. M-am speriat rau", a declarat Wozniacki la conferinta de presa de la Singapore.

Wozniacki a primit vestea inainte de US Open.