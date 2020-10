Suntem aproape sa avem din nou doua romance in top 50 WTA! Pe ce loc va urca Patricia Tig, desi a fost eliminata dureros in turul 3 la Roland Garros

Din articol In clasamentul WTA LIVE, Patricia Tig urca pe locul 53

Dupa turul 3 bifat la Roland Garros 2020, Patricia Tig e mai aproape ca oricand de intrarea in top 50 WTA.

Patricia Tig a fost eliminata de reprezentanta gazdelor, Fiona Ferro in turul 3 al competitiei de la Roland Garros, scor 6-7, 6-4, 0-6 dupa un meci pasionant, care s-a intins pe durata a doua ore si 48 de minute de joc.

S-a jucat un tenis echilibrat inca din primul set al meciului, care s-a incheiat la tie-break, scor 9-7 pentru frantuzoaica (49 WTA), dupa momente pline de tensiune in care Patricia Tig a incercat sa riposteze vocal, provocand publicul din tribunele Arenei Philippe-Chatrier.

Motivata de circumstantele nefavorabile, Tig s-a mobilizat exemplar in setul secund, in care a pus in teren 76% din primele servicii si a bifat 12 winnere, surclasandu-si oponenta, care a semnat o singura lovitura direct castigatoare in acea mansa.

Serviciul insa i-a fost neprielnic Patriciei Tig taman cand avea mai mare nevoie de acesta, romanca punand in teren doar 52% din primele servicii in setul decisiv. In conditiile date, Fiona Ferro a putut ataca eficient la retur si a reusit trei break-uri si trei hold-uri, impunandu-se la zero in setul trei si oprind astfel dureros parcursul bun al Patriciei Tig, care adunase 7 victorii consecutive pana azi.

Pentru victoriile cu Stefanie Voegele si Christina McHale pe zgura pariziana, Patricia Tig va castiga 130 de puncte WTA si un cec in valoare de €126,000. In clasamentul WTA LIVE, Tig urca 6 locuri, pana pe pozitia cu numarul 53.

???????????????????????? Fiona Ferro joins Caroline Garcia in the Round of 16. The Frenchwoman extends her tour-level winning streak to 8, defeats Patricia Maria Tig 76 46 60 in 2h48m. Ferro faces Kenin for a spot in the quarterfinals.#RG20 pic.twitter.com/hDnfb9K3kY — WTA Insider (@WTA_insider) October 3, 2020