PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa calificarea in optimi la Roland Garros: "Victoria asta e pentru Darren. La multi ani!" 

Simona Halep i-a facut cel mai frumos cadou posibil lui Darren Cahill de ziua lui.

Simona Halep a practicat un tenis incredibil in turul 3 castigat in defavoarea Amandei Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1. Performanta l-a bucurat dublu pe Darren Cahill, in conditiile in care antrenorul australian isi sarbatoreste azi a 55-a zi de nastere. Victoria capata o valenta incurajatoare suplimentara pentru Halep, in conditiile in care la Roland Garros 2019, Simona sfarsea invinsa cu 6-2, 6-4 de catre Amanda Anisimova.

"Sunt foarte fericita de cum am gestionat lucrurile azi. Am jucat un meci foarte bun si am fost foarte agresiva. Stiam de anul trecut ca trebuie sa schimb ceva, am vrut cu orice pret sa fiu mai buna decat in 2019. Aceasta victorie este un cadou pentru Darren pentru ca azi este ziua lui. La multi ani, Darren! Este frumos sa castig meciuri aici, la Roland Garros, si ma bucur enorm de timpul petrecut pe teren", a declarat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Simona Halep: "Am vrut cu orice pret sa fiu mai buna decat in 2019!"



"Am jucat foarte bine, am jucat exact ce trebuia. S-au schimbat lucrurile fata de anul trecut, stiam ce trebuie sa fac ca sa castig in fata ei. Stiam ca trebuie sa returnez bine. Am fost foarte increzatoare pentru ca lucrurile au mers bine la antrenament. Cred ca a fost cea mai buna decizie sa nu merg la US Open, am stat acasa si m-am pregatit ca sa fiu foarte puternica pe zgura. Imi place sa joc pe zgura si ma bucur sa fiu la Roland Garros", a spus Simona Halep in interviul oferit Barbarei Schett, noteaza Digisport.

Chestionata despre meciul din optimi, in care se va duela cu poloneza Iga Swiatek, Simona a raspuns: "Am jucat aici cu ea anul trecut, asa ca stiu cam ce e de facut impotriva ei. Stiu cum vor veni mingile, stiu ca loveste puternic si plat, deci cred ca va fi asemanator cu ce s-a intamplat azi. Vreau sa ma concentrez pe mine si sa continui sa castig aici," a adaugat numarul 2 WTA in interviul oferit pe suprafata de joc imediat dupa incheierea meciului cu Amanda Anisimova.