LIVE TEXT DUMINICA, 12:00: SIMONA HALEP vs. IGA SWIATEK | Cum va aborda Simona reeditarea optimii de finala de la Roland Garros 2019 

Simona Halep a aflat de la ce ora va juca pentru a cincea calificare in sferturi la Roland Garros.

Simona Halep va juca primul meci al zilei de duminica la Roland Garros, urmand sa o infrunte pe Iga Swiatek (54 WTA, 19 ani) tocmai in Arena Philippe-Chatrier de la ora 12:00, ora Romaniei.

Va fi a doua confruntare directa intre cele doua jucatoare, intaia avand loc tocmai in optimile Roland Garros 2019; intalnirea de anul trecut s-a incheiat cu scor clar favorabil romancei, scor 6-1, 6-0 dupa doar 45 de minute de joc.

"Nu are legatura faptul ca am castigat atat de usor anul trecut. Va fi cu totul si cu totul alt meci. Stiu la ce sa ma astept, stiu cum joaca, insa este o jucatoare foarte puternica. Loveste destul de tare mingea, asa ca va trebui sa joc poate la fel cum am facut-o azi (n.r. in meciul cu Amanda Anisimova). Eu vreau doar sa joc cat se poate de bine si sa ma concentrez pe mine, nu pe adversara," a afirmat Simona Halep pentru Eurosport.

Castigatoarea meciului dintre Simona Halep si Iga Swiatek va juca in sferturile de finala impotriva invingatoarei optimii disputate de Kiki Bertens (8 WTA) si Martina Trevisan (159 WTA).