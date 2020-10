Ascensiune incredibila in clasamentul WTA si un cec impresionant pentru Irina Bara, eliminata in turul 3 la Roland Garros de campioana Australian Open 2020

Dupa ce a trecut de Ana Bogdan in turul 2, Sofia Kenin a eliminat-o si pe Irina Bara, in turul 3.

Drumul Irinei Bara la Roland Garros 2020 a fost oprit in turul 3 de catre campioana en-titre de la Australian Open, Sofia Kenin. A fost 6-2, 6-0 pentru jucatoarea din Statele Unite ale Americii, care a avut nevoie de numai 74 de minute pentru a se califica in saptamana a doua de concurs.

In optimi, Kenin se va duela cu invingatoarea meciului dintre Patricia Tig si Fiona Ferro.

La debutul sau intr-un turneu de mare slem, Irina Bara va ramane cu un cec in valoare de €126,000 si cu 130 de puncte WTA, punctaj care o va propulsa 29 de pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 113 mondial.

In plus, Bara se poate mandri cu eliminarea unui cap de serie, dupa ce in turul inaugural a invins-o pe Donna Vekic (30 WTA), scor 6-3, 6-4.