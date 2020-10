PERFORMANTA CARIEREI pentru Patricia Tig! Romanca s-a calificat in turul 3 la Roland Garros si lupta cu sanse reale pentru un loc in top 50 WTA

Romania la Roland Garros 2020: Patricia Tig o va insoti pe Simona Halep in al treilea tur competitional.

Patricia Tig a reusit performanta carierei la Roland Garros 2020, unde s-a calificat in turul al treilea, dupa ce a invins-o pe sportiva din SUA, Christina McHale (81 WTA), scor 6-4, 6-3.

In faza 16-imilor de finala, Patricia Tig (26 de ani), numar 58 in ierarhia mondiala se va duela fie cu Fiona Ferro (49 WTA), fie cu Elena Rybakina (18 WTA).

Calificarea in al treilea tur inseamna pentru Patricia Tig cel mai bun rezultat obtinut vreodata intr-un turneu de mare slem, depasind turul 2 atins la US Open in acest an.

In clasamentul WTA Live, Patricia Tig urca doua pozitii, pana pe locul 56 WTA, iar cele doua meciuri castigate pe tabloul principal ii vor aduce un cec in valoare de €126,000.

