"Sunt foarte mandra ca sunt romanca" | Declaratie de dragoste emotionanta facuta de Bianca Andreescu Romaniei 

Ultimele declaratii ale Biancai Andreescu au cucerit publicul roman.

Bianca Andreescu este indragostita de fanii romani care au incurajat-o pretutindeni la turneele de tenis disputate de-a lungul sezonului 2019, stagiune in care a castigat primul titlu de Grand Slam, dupa o finala castigata la New York in fata Serenei Williams.

"Fiecare roman e pasional. Nu doar de sport, ci de totul, in general. Ii vad peste tot, literalmente: i-am vazut la Rogers Cup, la Indian Wells, Miami... romanii invadeaza orice loc. E atat de frumos sa-i vezi, pentru ca suntem atat de pasionali si poti sa-ti dai seama de asta din energia lor. Cred ca ma hranesc cu asta. Vreau sa va zic 'multumesc' pentru tot ce faceti pentru mine. Sustinerea voastra este foarte placuta si sper ca o sa vin in Romania sa joc pe zgura in curand," a fost declaratia de dragoste a Biancai Andreescu pentru romani, exprimata in limba romana in cadrul unui interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

Amintindu-si despre copilaria petrecuta partial in Romania, Bianca Andreescu a povestit urmatoarele: "Eu mergeam la scoala, apoi la tenis, iar in weekend, la Vaideeni, la bunici. A fost foarte frumos si sper ca pot sa am parte de astfel de zile in curand. Am multe amintiri in Romania, iar la Cluj am jucat meciuri foarte grele. Romanii au venit sa ma sustina nu doar in Romania, au fost si-n Australia, la US Open, la Rogers Cup (n.r. in Canada); fanii romani au o mare pasiune pentru sport si sunt foarte mandra ca eu sunt romanca," a mai spus campioana en-titre de la Flushing Meadows.

In legatura cu perioada de autoizolare, Bianca Andreescu a relatat ca a prioritizat alimentatia inaintea antrenamentului, reusind sa se pregateasca fizic in limita posibilitatilor logistice pe care le-a avut la dispozitie acasa: "Mi-a fost destul de dificil in perioada de autoizolare la inceput. Am avut zile bune si zile rele; am fost foarte productiva, in limita puterilor mele, am fost foarte grijulie cu ce mancam, in conditiile in care nu ma antrenam la fel de mult ca inainte. La inceput, din cauza tuturor restrictiilor am lucrat in sala mea de forta de acasa, nu mi-a fost usor, evident, dar am reusit sa fac exercitii cu echipamentele pe care le aveam," a specificat Andreescu.

"M-am concentrat pe lucrurile pe care pot sa le controlez, si nu atat de mult pe ceea ce se intampla in lumea inconjuratoare. Desigur, am avut foarte mare grija la regulile de distantare, dar cred ca a fost o perioada buna, in mod special pentru corpul meu, avand in vedere accidentarile pe care le-am suferit. A fost o vreme buna pentru odihna, pentru ca acum pot sa spun ca sunt recuperata complet," a completat Bianca, fericita ca este acum 100% apta de joc.