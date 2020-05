Bianca Andreescu, in LACRIMI! Motivul care a determinat-o sa planga in timpul unui interviu: "Este incredibil! Pur si simplu plang"

Bianca Andreescu a inceput sa planga in timpul unui interviu acordat pe Youtube.

Tenismena de origine romana a fost impresionata pana la lacrimi in momentul in care a aflat ca rezultatele foarte bune pe plan sportiv ale ei au determinat numarul de copii din Canada care fac tenis sa se dubleze, de la 100.000, la 200.000.

"Plang! Pur si simplu plang. Am vrut sa fiu acea sursa de inspiratie pentru copii, pentru ca si eu m-am uitat la alte jucatoare cand cresteam, am urmarit atat de multi sportivi. In special Kim Clijsters, pe ea am urmarit-o cel mai mult.

Acest numar este o adevarata nebunie! A fost unul dintre obiectivele mele, dar pur si simplu este incredibil! Am ramas fara cuvinte", a spus Bianca Andreescu.

Sportiva a avut cel mai bun an al carierei in 2019, reusind sa castige Indian Wells si Rogers Cup, totul fiind incoronat cu un triumf la US Open.

Din noiembrie 2019 nu a mai jucat niciun meci din cauza unei accidentari. Andreescu este numarul 6 WTA.