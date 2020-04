Autoizolarea, prilej bun pentru ca Bianca Andreescu SA SLABEASCA? | Declaratia TRANSANTA facuta de un fost antrenor roman legendar 

Antrenorul roman al unui fost multiplu campion de Grand Slam a facut declaratii ametitoare la adresa Biancai Andreescu.

Coleg de generatie cu Ilie Nastase si miliardarul Ion Tiriac, Sever Dron apreciaza pauza adusa de influenta coronavirusului ca pe un ajutor imens pe care il primeste campioana en-titre de la US Open, Bianca Andreescu. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti termina prematur sezonul 2019 in data de 30 octombrie, retragandu-se la finalul primului set al meciului disputat impotriva Karolinei Pliskova - al doilea din faza grupelor a Turneului Campioanelor -, acuzand o accidentare serioasa la genunchiul piciorului stang si dureri in zona lombara.

Mai mult decat atat, Andreescu declara atunci ca a auzit o trosnitura a genunchiului la capatul unui serviciu si le-a relatat jurnalistilor prezenti la Shenzhen incapacitatea sa de a-l indoi.

"Atletele desavarsite precum Simona Halep se vor intoarce in arena la fel de pregatite"



"Aceasta pauza e benefica pentru o jucatoare precum Bianca Andreescu. Si-a fortat limitele, a tras de ea, dar corpul ei nu a rezistat cand a fost supus unui asemenea ritm. Dupa aceasta pauza i se va imbunatati ritmul cardiac, se va imbunatati respiratia si muschii ei vor fi din nou mult mai relaxati. De corpul lor pot trage la nesfarsit, in circuitul masculin, doar trei jucatori: Federer, Nadal si Djokovic. Pe ei nimeni si nimic nu-i va putea stopa," a declarat Sever Dron pentru Digi.

"Atletele desavarsite precum Simona Halep sau Serena Williams se vor intoarce in arena la fel de fit, poate cu un tonus si mai bun. Dar aceasta pauza le va ajuta enorm pe jucatoare pentru a-si odihni organismul. Imi pare rau ca s-a intrerupt sezonul cand Irina Begu era pe val, se afla intr-o forma foarte buna, vorbesc des cu ea," a adaugat fostul tenismen roman in varsta de 75 de ani.

Cu titluri la Toronto, Indian Wells si US Open in anul precedent, Bianca Andreescu a reusit la doar 19 ani un sezon dificil de replicat, adunand 48 de succese in circuitul WTA si pierzand doar 7 meciuri. Toate acestea, pe durata celor doar sapte luni ale anului in care a fost activa, Andreescu fiind afectata de accidentari in perioada turneelor de la Roland Garros si Wimbledon.

La finalul traseului incheiat abrupt al primei participari la Turneul Campioanelor, in care a pierdut un meci de trei seturi cu Simona Halep si s-a retras dupa un set pierdut in fata cehoaicei Karolina Pliskova, jurnalistul Cristian Tudor Popescu o critica dur pe Bianca Andreescu, considerand ca invingatoarea de la Flushing Meadows ar fi supraponderala, cauza premergatoare accidentarilor sale: "Stiti ca eu sunt mai dur. Si cu altii, si cu mine insumi. In momentul in care s-a asezat pe banca stiti ce am vazut? Am vazut colaceii pe care ii are. La ce joaca, cele 3 kilograme in plus se simt pe articulatii, pe coloana. Nu degeaba i-a cedat genunchiul. Iar la ea e mai simplu decat la Simona, care trebuie sa se opereze. Bianca are calitati uriase! Are lovitura scurta, are voleu, are forehand. Are viitor mare in tenis. Dar nu e posibil ca la 19 ani sa cedezi fizic de doua, trei ori, cum a facut ea la turnee in acest an. Conditia fizica e un parametru foarte important. Degeaba ai lovituri foarte bune daca dintr-un anumit moment al meciului nu mai poti lovi. De pe loc e devastatoare. Dar cand e nevoita sa loveasca din alergare randamentul ei cred ca scade cu 20, 25 la suta," afirma atunci CTP.