A castigat 140,000 de dolari la pariuri datorita Biancai Andreescu, dupa care a cerut-o in casatorie | Cum i-a raspuns Bianca suporterului

Castigand editia 2019 a Openului American, Bianca Andreescu l-a purtat in extaz pe cel mai mare fan al sau.

Bianca Andreescu a produs un soc la finalul anului 2019, invingand-o pe Serena Williams in finala US Open, adjudecandu-si primul titlu de mare slem la doar 19 ani.

Memorabil pentru jucatoarea canadiana cu origini romane a fost faptul ca un suporter i-a urmarit din tribune toate cele sapte meciuri castigate la Flushing Meadows: “A fost un tip care a urmarit fiecare partida - la un moment dat a venit la mine si mi-a destainuit ca a pariat 10 mii de dolari pe faptul ca voi castiga turneul,“ a declarat Bianca Andreescu pentru Tennis Channel.

Clyde confirmed: @Bandreescu_ is an open book (or...cell phone????). The Canadian queen gets candid about her horoscope, her relationship with Coco, her funniest fan encounter, and more.#ConfessionalCart pic.twitter.com/RIuYRvJZuQ — Tennis Channel (@TennisChannel) March 26, 2020

"Dupa finala a venit la mine si mi-a spus: 'Te iubesc, vrei sa casatoresti cu mine?", a adaugat canadianca in acelasi interviu, nedorind sa dezvaluie continuarea povestii. Conform Odds Shark, Bianca Andreescu avea o cota de 15 pentru a castiga competitia, astfel ca pariorul in cauza a obtinut un profit de 140,000 de dolari de pe urma succesului Biancai de la New York City.

Bianca Andreescu nu a mai jucat niciun meci oficial de tenis in 30 octombrie 2019, cand a pierdut in fata Karolinei Pliskova la Turneul Campioanelor. Inaintea acestei partide, Bianca pierdea cu Simona Halep in prima etapa a fazei grupelor, scor 3-6, 7-6, 3-6.

Rezultatele Biancai Andreescu la US Open 2019



Tur 1: 6-2, 6-4 vs. Katie Volynets (SUA)

Tur 2: 6-3, 7-5 vs. Kirsten Flipkens (Belgia)

Tur 3: 6-4, 6-4 vs. Caroline Wozniacki (Danemarca)

Optimi: 6-1, 4-6, 6-2 vs. Taylor Townsend (SUA)

Sferturi: 3-6, 6-2, 6-3 vs. Elise Mertens (Belgia)

Semifinala: 7-6, 7-5 vs. Belinda Bencic (Elvetia)

Finala: 6-3, 7-5 vs. Serena Williams (SUA)