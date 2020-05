IMAGINI DE COLECTIE, nemaivazute cu Bianca Andreescu si Serena Williams din copilarie | Mesajul DEOSEBIT scris de numarul 6 WTA cu ocazia aniversarii mamei sale 

Din articol Bianca Andreescu, poze din copilarie

Iata cum aratau finalistele US Open 2019, Bianca Andreescu si Serena Williams in copilarie.

Cu ocazia aniversarii mamei sale, Bianca Andreescu a facut o incursiune nostalgica in albumul de fotografii realizat in timpul copilariei sale.

Ocupanta pozitiei 6 in clasamentul WTA si-a manifestat iubirea si recunostinta fata de Maria Andreescu, transmitandu-i public un mesaj emotionant: "La multi ani, mama! Stilul tau fara greseala si bucuria pe care o emani si-o imparti cu ceilalti ne inspira pe toti. Daca voi deveni jumatate din ceea ce esti inseamna ca am reusit in viata!", a scris Bianca Andreescu pe Instagram, descriind un mini-album cu poze din copilaria sa.

Bianca Andreescu, poze din copilarie



Bianca Andreescu (19 ani) s-a nascut in data de 16 iunie 2000 la Mississauga, Canada, dar a revenit impreuna cu parintii sai in Romania, unde si-a inceput aventura in tenis la 6 ani, in Pitesti. Cucerind titlul la US Open in 2019, intr-o finala in care a invins-o pe Serena Williams, Bianca Andreescu a intrat in clubul select al istoriei sportului, devenind prima jucatoare care s-a impus la Flushing Meadows tocmai la prima prezenta pe tabloul principal al Slam-ului newyorkez.

Serena Williams, care a castigat primul sau titlu de mare slem la varsta de 18 ani, in 1999 si tot la US Open a fost la randul ei amintita de Billie Jean King, care a marturisit recent ca, in urma cu 32 de ani a intalnit-o pentru prima oara pe Serena Williams. Pe Twitter, fosta jucatoare legendara a publicat o poza in care se regaseste alaturi de surorile Williams in timpul copilariei lor.

I first met @Venuseswilliams & @serenawilliams 32 years ago today on 4/30/88, at a Domino’s Pizza @WorldTeamTennis clinic in Long Beach, CA. They were as impressive then as they are now. ????: Carol Newsom, taken at our second meeting, 1992, with Rosie Casals#ThrowbackThursday pic.twitter.com/JhnKf0G9DN — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 30, 2020