"Uneori ma prefac ca sunt accidentata" | Bianca Andreescu isi dezvaluie latura poznasa: "Odata am jucat cu incaltamintea adversarei mele" 

Potrivit propriilor dezvaluiri, Bianca Andreescu este departe de a fi cea mai organizata jucatoare din circuitul WTA.

Bianca Andreescu este campioana la US Open, dar, aparent, canadianca cu origini romanesti nu ar fi putut ajunge aici daca nu ar fi trait o perioada de juniorat incarcata cu experiente colorate.

Intr-una dintre amintirile deosebite ale copilariei, Bianca a sfarsit prin a juca un meci cu incaltamintea oponentei sale, uitandu-si propria pereche acasa: "Cand aveam 12 sau 13 ani, trebuia sa joc un meci si am realizat inainte sa intru pe teren ca incaltamintea mea nu era in bagaj. Am ajuns sa joc cu perechea extra a adversarei mele, iar picioarele ei erau mult mai mari decat ale mele," le-a povestit Andreescu conationalilor sai din tenisul canadian, printre care Milos Raonic, Eugenie Bouchard si Vasek Pospisil in cadrul emisiunii Tennis United.

Unele dintre obiceiurile adoptate de Bianca Andreescu in juniorat au ramas valabile chiar si in perioada senioratului: "Cateodata sunt prea emotionata ca sa pot sa mai fac ceva, asa ca ma prefac ca sunt accidentata ca sa pot sari peste incalzire," a punctat aceeasi Bianca Andreescu pentru emisiunea gazduita de canalul oficial de YouTube al WTA.

La doar 19 ani, Bianca Andreescu se poate lauda cu cecuri totale in valoare de $6,720,038 incasate in urma succeselor inregistrate in turneele de tenis. Pana in prezent, Andreescu are 3 titluri castigate la simplu, la Indian Wells, Toronto si US Open, toate in 2019.