Ce a facut Bianca Andreescu cu cele 6,7 milioane de dolari castigate din tenis? Are la 19 ani un ceas Rolex si o camera plina-ochi cu pantofi

Bianca Andreescu are acasa o colectie uriasa de pantofi.

Cele $6,7 milioane de dolari castigate de Bianca Andreescu din trei ani de tenis profesionist au propulsat-o pe campioana US Open in varful atletilor cu prioritate in cautarile sponsorilor.

Una dintre companiile care o sponsorizeaza pe jucatoarea canadiana cu origini romanesti este Nike, producator de echipamente sportive datorita caruia Bianca Andreescu se poate lauda cu una dintre cele mai impresionante colectii de pantofi din lumea sportului.

"Ar trebui sa va arat colectia mea de pantofi?", a intrebat Bianca Andreescu in cadrul emisiunii Next Up, dupa care s-a dus intr-o alta camera si a dezvaluit colectia care numara zeci de perechi, inclusiv o pereche de "LeBron's", incaltaminte creata dupa preferintele baschetbalistului care evolueaza in prezent pentru LA Lakers.

Moderatorul emisiunii si-a amintit mai apoi de momentul in care Bianca Andreescu s-a prezentat la o conferinta de presa purtand un ceas Rolex: "Da, am un Rolex pe mana. E incredibil, e foarte tare, n-o sa mint," spunea atunci Andreescu.