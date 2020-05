"Nu as vrea sa se inteleaga gresit" | Ce a declarat Bianca Andreescu despre originile sale romanesti

Bianca Andreescu a clarificat care este pozitia sa fata de originile sale romanesti.

La 19 ani, Bianca Andreescu este campioana de Grand Slam si o jucatoare de top 10 WTA deja consacrata. In plus, fiica Mariei si a lui Nicu Andreescu se declara impacata cu originile sale, considerandu-se deopotriva canadianca si romanca.

"Sunt cu siguranta un mix, atat canadianca, cat si romanca. Parintii mei sunt romani, au crescut acolo, insa eu m-am nascut in Canada, am fost crescuta acolo. Cariera mea in tenis a inceput in Romania, totul a inceput in Romania. Am pus mana pe prima mea racheta de tenis acolo, asa ca este un loc special in inima mea. In adancul sufletului stiu ca sunt atat canadianca, cat si romanca. Nu as vrea sa se inteleaga gresit… sa nu mai vorbesc despre suporterii romani! Ei sunt la un cu totul alt nivel cand vine vorba despre sustinere. Sunt peste tot unde merg," a declarat Bianca Andreescu, potrivit ProSport.

Bianca Andreescu: "Suporterii romani sunt la un cu totul alt nivel cand vine vorba despre sustinere"



"De fiecare data cand e o jucatoare din Romania prezenta pe tabloul unui turneu, intotdeauna exista fani romani in tribune, lucru pe care-l gasesc minunat. Ca jucatoare, ai un alt sentiment pe teren cand ai atat de multi oameni care te sustin. Pana si in China au fost alaturi de mine… nu am decat respect pentru ei”, a adaugat Andreescu.

"Chiar vreau sa ajung numarul 1 in lume, imi doresc cu adevarat. De fiecare data cand vorbesc despre titlul de la US Open am atat de multe stari pentru ca 2019 a fost cel mai bun si cel mai rau an din viata mea. A fost ca un carusel. Rezultatele mele au fost fara indoiala partea buna din an, la fel si faptul ca am evoluat ca jucatoare de tenis si persoana. Am avut multa incredere si am spus de la inceput ca voi face tot ce pot pentru a obtine maximul in 2019. A fost incredibil cum s-a desfasurat totul. Ma face fericita sa vorbesc despre asta," a conchis ocupanta locului 6 WTA.