RECORD MONDIAL DOBORAT de Federer si Nadal! | IMAGINI ULUITOARE cu un stadion de fotbal umplut pentru un meci jucat de legendele tenisului

Roger Federer si Rafael Nadal au doborat recordul mondial pentru cea mai ridicata asistenta inregistrata la un meci de tenis. Numerele 2 si 3 ATP au reunit nu mai putin de 51,954 de spectatori in tribunele stadionului din Cape Town, Africa de Sud cu ocazia unui meci caritabil organizat prin intermediul Fundatiei Federer.

Cele 3,5 milioane de dolari americani stranse in urma desfasurarii acestui eveniment vor fi cheltuite pentru imbunatatirea serviciilor educationale in mai multe tari ale continentului african.

In deschiderea serii, Roger Federer si Rafael Nadal au facut echipa cu Bill Gates, respectiv Trevor Noah intr-un meci de dublu care i-a distrat pe fanii din tribune.

Distractie a fost si la meciul Federer - Nadal, castigat de elvetian cu 6-4, 3-6, 6-3. Roger si Rafa si-au cedat locurile in teren pret de cateva puncte catorva copii de mingi, timp in care Federer si-a asumat rolul de copil de mingi, spre deliciul spectatorilor.

Roger Federer a ales Cape Town ca locatie pentru acest eveniment caritabil si pentru a-si onora mama, Lynette Federer fiind nascuta in Africa de Sud.

When mama joins you on court ????

South African Lynette Federer walked with @rogerfederer and @RafaelNadal on court ahead of their exhibition ????pic.twitter.com/at8xQLXK4B