"Sa returnezi serva lui Karlovic e mai greu decat sa aperi un penalty la fotbal" | Rafael Nadal, auto-elogiu despre nivelul sau de implicare in tenis

Rafael Nadal este de parere ca Dominic Thiem este jucatorul cu cea mai buna pregatire fizica din circuitul actual.

La 325 de puncte ATP in spatele liderului Novak Djokovic, Rafael Nadal isi permite la varsta de 33 de ani sa aprecieze care sunt cei mai dibaci tenismeni ai circuitului mondial.

Intr-un interviu acordat pentru Sport360, tenismenul nascut in Manacor a facut portretul-robot al tenismenului ideal, iar acesta include caracteristici ale rivalilor sai - Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer -, dar si o caracteristica proprie.

Rafael Nadal: "Poate ca eu sunt cel mai inimos jucator"



"Pe partea de backhand il voi alege pe Novak Djokovic. E capabil sa se apere foarte bine cu el, sa atace bine cu reverul in lung de linie; are toate optiunile la dispozitie.

La forehand il aleg pe Roger Federer, pentru ca poate sa ia mingea foarte repede, sa loveasca winnere din orice punct al terenului, sa loveasca plat, cu efect; are toate loviturile bune.

Serviciu? Karlovic. Problema cu Ivo, atunci cand serveste bine - si asta se intampla aproape in fiecare zi - este ca devine aproape imposibil sa ii returnezi serva. Mingea este foarte departe de tine, oriunde te-ai afla. E foarte inalt, are o tehnica buna; e ca si cum ai incerca sa aperi un penalty in fotbal, dar putin chiar mai dificil de atat.

Inima, hotararea? Nu stiu, poate ca eu. Am avut hotararea potrivita de-a lungul carierei mele de tenismen profesionist dupa toate accidentarile prin care am trecut. Am fost capabil sa continui sa ma antrenez cu pasiune, sa starui in a-mi indeplini obiectivele si sa lupt in fiecare meci.

Pregatire fizica? Poate Dominic Thiem.

Viteza? Gael Monfils.

Cine este jucatorul care potriveste cel mai bine tactic alegerea loviturilor? Nu stiu, poate ca Andy Murray.

Atitudine? David Ferrer. A progresat mereu, atat ca atitudine, cat si ca nivel tenisistic. A fost capabil sa faca multe lucruri pe teren foarte bine.

Viziune pe terenul de joc? Poate Federer. Roger are o viziune buna, joaca cu o inspiratie incredibila si este rapid la a lua deciziile corecte in momentele potrivite", a conchis Rafa Nadal.

Rafael Nadal s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Acapulco, urmand sa se dueleze in penultimul act cu Grigor Dimitrov sambata, nu mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. In semifinala jumatatii opuse de tablou, americanii Taylor Fritz si John Isner isi vor disputa un loc in finala.