Taurul din Manacor, rapus de un elegant matador austriac! Mihai Mironica, despre victoria FABULOASA a lui Thiem in fata lui Nadal

Nadal paraseste turneul de la Australian Open.

Ani in sir, Roger Federer a avut un gardian exceptional in Novak Djokovic pentru a-i apara suprematia in clasamentul cel mai onorant al tuturor timpurilor, cel al numarului de turnee de Grand Slam castigate. Djokovic l-a impiedicat pe Nadal sa-l egaleze pe regele elvetian de-a lungul timpului. In acest an, la Australian Open, Nadal putea, in sfarsit, sa-l ajunga pe Federer la cota de 20 de turnee de Grand Slam cucerite. Dar Federer si-a gasit un alt gardian in exceptionalul austriac Dominic Thiem, cel care a oprit acest nou asalt al taurului din Manacor. Chiar daca Federer e inca in acest turneu si are meci chiar cu Djokovic in semifinala, marea speranta pentru elvetian sa fie protejat si de noul uzurpator, Djoker, vine chiar din partea lui Thiem. Cred ca Federer va fi spulberat de sarb, iar Thiem va trece de Zverev pentru o finala care nu va avea un afis de zile mari, dar va propune un joc memorabil.

Memorabil a fost si modul in care Dominic Thiem l-a invins pentru prima oara intr-un turneu de Grand Slam pe liderul mondial, Rafael Nadal. Austriacul, ajuns la 26 de ani, are acum linistea interioara, increderea necesare pentru o astfel de misiune titanica, obtinerea a 3 seturi in fata unui luptator cum e Nadal. L-am vazut pe Thiem in permanenta intr-o stare mentala de maestru tibetan, in timp ce mult mai experimentalul spaniol se zvarcolea, recurgea la tot felul de trucuri, era nelinistit pentru ca simtea ce avea azi in fata. Cred ca amandoi au simtit inca din prima parte a meciului care va fi deznodamantul...

Thiem a avut o perfectiune djokoviciana in fata lui Nadal. Austriacul a fost la inaltime in toate “departamentele”. A servit solid, foarte tehnic, cu as in cross scurt chiar. A returnat la nivelul necesar. Iar deplasarea in teren a fost exceptionala, motiv pentru care a putut finaliza des cu dreapta sa de categorie Federer chiar si de pe partea de rever. A ajuns excelent la scurtele lui Nadal si a avut luciditatea de a le raspunde cu mingi de mare rafinament.

Dar cel mai mult m-a impresionat anduranta lui Thiem, puterea austriacului de a-l domina pe Nadal in schimburile lungi, acolo unde spaniolul era traditional matadorul care-si obosea taurul advers. Thiem a jucat lung, indraznet, a recurs mereu la unghiuri dificile, a avut mereu initiativa, nu a jucat la alibi si spiritul sau a fost rasplatit. Nadal n-a putut sa-l domine nici macar cu crossurile sale cu forehandul, letal de atatea ori pentru cei care lovesc reverul cu o mana. Thiem pare sa fi primit acest rever mostenire de la Stan Wawrinka.

Austria ne incanta din nou in tenis la ani distanta de vremurile de glorie ale lui Thomas Muster. Dar ce diferenta intre tancul austriac care tavalugea totul mai ales pe zgura si acest Dominic Thiem, o forta de interventie rapida in orice colt al terenului.