Iubită pretutindeni! Sorana Cîrstea rămâne o vedetă a WTA-ului: ce favoare i-a putut cere un fan australian la Melbourne

Sorana Cîrstea a acces pentru a doua oară în carieră în optimile de finală ale Openului Australian, eliminând-o în turul 3 pe finalista de la Roland Garros, Anastasia Pavlyuchenkova.

Cu victorii semnate în defavoarea Petrei Kvitova (19 WTA), Kristinei Kucova (96 WTA) și Anastasiei Pavlyuchenkova (11 WTA), nu e vreo surpriză că sportiva din țara noastră a captat din nou atenția multor fani în Australia.

„Vă mulțumesc că ați stat atât de târziu. Nici nu știu cât e ceasul... văd că e aproape miezul nopții. E plăcut că v-ați petrecut seara de sâmbătă uitându-vă la tenis,” le-a transmis Sorana Cîrstea spectatorilor australieni în debutul interviului oferit pe suprafața de joc după victoria din turul 3.

Urmărindu-i parcursul excepțional la Melbourne în acest an, unul dintre suporterii săi vechi de la antipozi i-a cerut Soranei Cîrstea două bilete în loja sa pentru meciul pe care îl va disputa împotriva Igăi Swiatek, luni, ora 08:30, în cadrul optimilor de finală.

Hi @sorana_cirstea, long time Aussie fan. Any chance of 2 seats in your player box on Monday night? I need tickets ????. Well played tonight @Tohkl2 @RomanianTeam @tennisromania ????❤️ pic.twitter.com/eb6BYDmlrU