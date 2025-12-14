Cultural Leonesa, echipa la care Daniel Paraschiv a ajuns în vară sub formă de împrumut de la Real Oviedo, a pierdut în fața celor de la Huesca, scor 0-2, în etapa a 18-a din LaLiga2.

Spaniolii sunt convinși: ”Paraschiv este condamnat!”

Daniel Paraschiv a început meciul ca de obicei, pe banca de rezerve, și a fost trimis pe teren abia în minutul 83, când tabela de scor arăta deja 2-0 în favoarea oaspeților.

Eșecul suferit de Cultural Leonesa i-a făcut pe jurnaliștii spanioli să îi critice fără menajamente pe elevii lui Jose Ziganda. Nici Daniel Paraschiv nu a scăpat.

Deși au scris că românul nu a avut timp la dispoziție pentru a-și pune amprenta asupra jocului, spaniolii susțin că Paraschiv este condamnat să plece în această iarnă de la echipa lui Ziganda, având în vedere că nu a demonstrat nimic până în acest moment la echipa la care este împrumutat.

”Cultural Leonesa avea nevoie să revină, iar atacantul Daniel Paraschiv a avut la dispoziție doar zece minute. Este condamnat”, au scris cei de la AS.com.

Daniel Paraschiv își dorește să revină în fotbalul românesc

De curând, jurnaliștii iberici au scris că Daniel Paraschiv, fotbalistul numit la un moment dat ”cel mai bun atacant român” de către Dan Petrescu, își dorește să revină în fotbalul românesc, însă pentru a face acest lucru, fotbalistul are nevoie și de acceptul celor de la Real Oviedo.

”Paraschiv este pe punctul de a pleca de la Cultural Leonesa, unde nu a jucat deloc sub conducerea lui Ziganda. El a acumulat doar 17 minute de joc în acest sezon, iar atacantul este dispus să își rezilieze împrumutul și să plece. Clubul ar aprecia, de asemenea, plecarea sa, având în vedere lipsa de performanță și intenția de a transfera un nou jucător ofensiv în ianuarie.

Având în vedere această situație, toate privirile sunt acum ațintite asupra birourilor lui Oviedo . Clubul va juca un rol în decizia privind viitorul lui Paraschiv , acesta rămânând deschis oricărei posibilități de a se întoarce în țara natală. Perioada de transferuri din iarnă va determina unde va ajunge jucătorul”, au scris spaniolii.

