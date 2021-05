Sorana Cirstea s-a calificat in semifinale la Strasbourg! Cati bani va incasa de pe urma retragerii Biancai Andreescu 

Sorana Cirstea va juca a doua semifinala de turneu WTA in acest sezon de zgura.

Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului WTA 250 de la Strasbourg. Numarul 61 WTA in varsta de 31 de ani a eliminat-o in optimi pe chinezoaica Shuai Zhang (32 de ani, 45 WTA), scor 6-2, 6-1. Pentru aceasta performanta, Sorana Cirstea va incasa un cec in valoare de $10,100.

In urma retragerii Biancai Andreescu din competitie, decizie luata din cauza unei mici rupturi abdominale, Cirstea va avansa automat in penultimul act al intrecerii, unde o va infrunta pe invingatoarea partidei pe care o vor disputa capii de serie numarul 4, respectiv 8: Yulia Putintseva si Magda Linette.

Daca va ajunge in finala, Sorana Cirstea s-ar putea duela pentru trofeu cu Ekaterina Alexandrova (33 WTA) sau Barbora Krejcikova (38 WTA). Premiul financiar acordat castigatoarei editiei 2021 a turneului de la Strasbourg ajunge la suma totala de $29,200.

In 2021, Sorana Cirstea a cucerit al doilea titlu WTA al carierei, invingand-o in finala turneului WTA 500 de la Istanbul pe Elise Mertens, scor 6-1, 7-6.