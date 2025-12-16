Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a obținut treizeci de victorii, în cele cincizeci de partide oficiale disputate în proba individuală, în 2025, iar, printre succese, s-a numărat și al treilea titlu WTA al carierei, cucerit la Cleveland.

Revenirea sportivei din România a fost extraordinară, deoarece jucătoarea din Târgoviște a trecut cu brio peste două perioade extrem de complicate. Întâi, Cîrstea a fost nevoită să înceapă sezonul după o pauză de șase luni, cauzată de o accidentare la picior, care a forțat-o și la o intervenție chirurgicală, în august 2024.

Sorana Cîrstea, două perioade extrem de dure depășite, în 2025

Fricile și limitările fizice au fost depășite de Sorana Cîrstea, care a impresionat, inițial, în proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid, în care a șocat concurența și a ieșit campioană, alături de Anna Kalinskaya.

După toate progresele și forma care a început să prindă contur, Cîrstea a fost lovită de realitatea dură a clasamentului WTA.

Până spre finalul verii, Sorana Cîrstea își văzuse luat locul din top 30, top 50, și, ulterior, chiar top 100 WTA, după mulți ani de constanță incredibilă, care i-a asigurat liniștea în ceea ce privește calificarea directă la marile competiții.

Focalizată sută la sută pe tenisul pe care îl produce, Cîrstea a reușit în sezonul de hard, în America și în Asia, să obțină victorie după victorie. A urcat 41 de locuri doar prin titlul cucerit la Cleveland, dar nu s-a mulțumit doar cu atât. După trofeul din Ohio, a continuat să lupte și în Asia, unde a jucat semifinală, în turneul de la Osaka.

Toate aceste rezultate au împins-o înapoi unde a încheiat anii precedenți, în top 50 mondial.