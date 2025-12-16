GALERIE FOTO WTA ignoră, Cîrstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, în 2025

WTA ignoră, C&icirc;rstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, &icirc;n 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lăsată de WTA în afara nominalizărilor pentru „cea mai impresionantă revenire a anului 2025.”

TAGS:
circuit WTATenis WTArevenirea anuluiSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a obținut treizeci de victorii, în cele cincizeci de partide oficiale disputate în proba individuală, în 2025, iar, printre succese, s-a numărat și al treilea titlu WTA al carierei, cucerit la Cleveland.

Revenirea sportivei din România a fost extraordinară, deoarece jucătoarea din Târgoviște a trecut cu brio peste două perioade extrem de complicate. Întâi, Cîrstea a fost nevoită să înceapă sezonul după o pauză de șase luni, cauzată de o accidentare la picior, care a forțat-o și la o intervenție chirurgicală, în august 2024.

Sorana Cîrstea, două perioade extrem de dure depășite, în 2025

Fricile și limitările fizice au fost depășite de Sorana Cîrstea, care a impresionat, inițial, în proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid, în care a șocat concurența și a ieșit campioană, alături de Anna Kalinskaya.

După toate progresele și forma care a început să prindă contur, Cîrstea a fost lovită de realitatea dură a clasamentului WTA.

Până spre finalul verii, Sorana Cîrstea își văzuse luat locul din top 30, top 50, și, ulterior, chiar top 100 WTA, după mulți ani de constanță incredibilă, care i-a asigurat liniștea în ceea ce privește calificarea directă la marile competiții.

Focalizată sută la sută pe tenisul pe care îl produce, Cîrstea a reușit în sezonul de hard, în America și în Asia, să obțină victorie după victorie. A urcat 41 de locuri doar prin titlul cucerit la Cleveland, dar nu s-a mulțumit doar cu atât. După trofeul din Ohio, a continuat să lupte și în Asia, unde a jucat semifinală, în turneul de la Osaka.

Toate aceste rezultate au împins-o înapoi unde a încheiat anii precedenți, în top 50 mondial.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Din afara top 110 WTA, în top 50, în doar două luni

Însă numărul limitat de premii oferite de WTA, la finalul stagiunii, a făcut ca Sorana Cîrstea să rămână în afara atenției imediate a reprezentanților circuitului. Românca nu a fost nici măcar nominalizată pentru premiul acordat jucătoarei cu cea mai impresionantă revenire în acest an.

Belinda Bencic - fostă campioană olimpică - a primit această distincție, ca mamă revenită în circuit, care a reușit să iasă campioană în turneul WTA 500 de la Abu Dhabi. Pentru titlul de „revelație a anului” a fost aleasă canadianca de numai 18 ani, Victoria Mboko, care a pus mâna pe trofeul întrecerii WTA 1000 de la Montreal.

Sorana Cîrstea însă nu s-a arătat supărată de această decizie a oficialilor WTA. Jucătoarea din Târgoviște s-a pozat antrenându-se cu zâmbetul pe buze, în ceea ce va rămâne ultimul pre-sezon al carierei sale.

În 2026, Cîrstea va împlini 36 de ani în circuitul WTA, după două decenii în care și-a dedicat marea parte a vieții performanței în tenisul profesionist.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ULTIMELE STIRI
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, &icirc;n provincie: E strigător la cer!
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, în provincie: "E strigător la cer!"
MM Stoica s-a aprins c&acirc;nd a venit vorba despre decizia controversată: &bdquo;Am asistat la un autodenunţ&rdquo;
MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ”
Gabriel Glăvan a numit &rdquo;surpriza plăcută&rdquo; de la Dinamo: &rdquo;A confirmat destul de repede&rdquo;
Gabriel Glăvan a numit ”surpriza plăcută” de la Dinamo: ”A confirmat destul de repede”
După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat
După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!

Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial

Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial



Recomandarile redactiei
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, &icirc;n provincie: E strigător la cer!
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, în provincie: "E strigător la cer!"
Gabriel Glăvan a numit &rdquo;surpriza plăcută&rdquo; de la Dinamo: &rdquo;A confirmat destul de repede&rdquo;
Gabriel Glăvan a numit ”surpriza plăcută” de la Dinamo: ”A confirmat destul de repede”
MM Stoica s-a aprins c&acirc;nd a venit vorba despre decizia controversată: &bdquo;Am asistat la un autodenunţ&rdquo;
MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ”
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu
"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu
Alte subiecte de interes
E imposibil! Iga Swiatek n-a mai rezistat și a răbufnit. Ce o deranjează la culme &icirc;n tenis
"E imposibil!" Iga Swiatek n-a mai rezistat și a răbufnit. Ce o deranjează la culme în tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
WTA a numit-o pe Sorana C&icirc;rstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială
WTA a numit-o pe Sorana Cîrstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială
&Icirc;n c&acirc;rje pentru a reveni la v&acirc;rful de formă! Sorana C&icirc;rstea a explicat ce i se &icirc;nt&acirc;mplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana C&icirc;rstea au stat &icirc;mpreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!