În urmă cu un an, Elena Rybakina o învingea pe Simona Halep, scor 6-4, în cadrul World Tennis League, o competiție neoficială care nu prevestea retragerea definitivă a româncei, doar două luni mai târziu.

La sfârșit de 2025, sportiva kazahă născută la Moscova are în palmares Turneul Campioanelor, cucerit după o finală intensă cu Aryna Sabalenka.

Rybakina, „revendicată” din nou de ruși, după succesul de la Turneul Campioanelor

Succesul însă a venit cu interese de imagine pe care Federația Rusă a încercat să și le atribuie, însă reacția oficialilor kazahi a venit imediat.

În contextul tot mai zbuciumat al tenisului feminin rusesc, care vede tot mai multe jucătoare renunțând la cetățenia rusească, președintele Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev a reacționat și a afirmat că aceste mutări ar fi făcute doar pentru interesele sportive ale jucătoarelor.