În urmă cu un an, Elena Rybakina o învingea pe Simona Halep, scor 6-4, în cadrul World Tennis League, o competiție neoficială care nu prevestea retragerea definitivă a româncei, doar două luni mai târziu.
La sfârșit de 2025, sportiva kazahă născută la Moscova are în palmares Turneul Campioanelor, cucerit după o finală intensă cu Aryna Sabalenka.
Rybakina, „revendicată” din nou de ruși, după succesul de la Turneul Campioanelor
Succesul însă a venit cu interese de imagine pe care Federația Rusă a încercat să și le atribuie, însă reacția oficialilor kazahi a venit imediat.
În contextul tot mai zbuciumat al tenisului feminin rusesc, care vede tot mai multe jucătoare renunțând la cetățenia rusească, președintele Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev a reacționat și a afirmat că aceste mutări ar fi făcute doar pentru interesele sportive ale jucătoarelor.
Federația Kazahă de Tenis a reacționat la „comentariile neadevărate” ale președintelui Federației Ruse de Tenis
„Trei jucătoare ne-au părăsit pentru Uzbekistan, Potapova, pentru Austria. Nu au plecat jucătoarele reprezentative, ci au plecat cele care nu se califică la Jocurile Olimpice. În plus, tinerele sunt cumpărate,” a pretins Tarpischev, într-o intervenție acordată Match TV.
„Oamenilor le place să ne amintească și de Rybakina. Dar putem fi învinuiți pentru că nu am anticipat că avea să devină o vedetă. Când a plecat din Rusia, era a șaptea în grupul ei de vârstă. Dar locuiește la Moscova și are cetățenie rusă. Cetățenia ei sportivă e kazahă,” a spus Tarpischev, provocând o reacție imediată din partea conducătorilor tenisului din Kazahstan.
„Comentariile din partea președintelui Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, despre cetățenia Elenei Rybakina nu sunt adevărate. Rybakina nu locuiește la Moscova.
E cetățean al Republicii Kazahstan, are pașaport kazah și e înregistrată în capitala Astana. Nu există conceptul de 'cetățenie sportivă' în Kazahstan.
Rybakina a reprezentat oficial Kazahstanul în toate competițiile internaționale încă din 2018 și e membru al echipei naționale,” a comunicat Federația Kazahă de Tenis, într-un comunicat oficial, citat de UbiTennis.
Cincizeci și nouă de victorii a strâns Elena Rybakina în 2025, dintr-un total de șaptezeci și opt de partide oficiale.