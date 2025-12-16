GALERIE FOTO După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA), subiectul principal al unui conflict între Federațiile de Tenis ale Rusiei și Kazahstanului.

TAGS:
Elena RybakinaTenis WTAKazahstanFederatia Rusamoscova
Din articol

În urmă cu un an, Elena Rybakina o învingea pe Simona Halep, scor 6-4, în cadrul World Tennis League, o competiție neoficială care nu prevestea retragerea definitivă a româncei, doar două luni mai târziu.

La sfârșit de 2025, sportiva kazahă născută la Moscova are în palmares Turneul Campioanelor, cucerit după o finală intensă cu Aryna Sabalenka.

Rybakina, „revendicată” din nou de ruși, după succesul de la Turneul Campioanelor

Succesul însă a venit cu interese de imagine pe care Federația Rusă a încercat să și le atribuie, însă reacția oficialilor kazahi a venit imediat.

În contextul tot mai zbuciumat al tenisului feminin rusesc, care vede tot mai multe jucătoare renunțând la cetățenia rusească, președintele Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev a reacționat și a afirmat că aceste mutări ar fi făcute doar pentru interesele sportive ale jucătoarelor.

Elena Rybakina

  • Elena rybakina kazahstan 2025
×
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
ÎNAPOI LA ARTICOL

Federația Kazahă de Tenis a reacționat la „comentariile neadevărate” ale președintelui Federației Ruse de Tenis

„Trei jucătoare ne-au părăsit pentru Uzbekistan, Potapova, pentru Austria. Nu au plecat jucătoarele reprezentative, ci au plecat cele care nu se califică la Jocurile Olimpice. În plus, tinerele sunt cumpărate,” a pretins Tarpischev, într-o intervenție acordată Match TV.

„Oamenilor le place să ne amintească și de Rybakina. Dar putem fi învinuiți pentru că nu am anticipat că avea să devină o vedetă. Când a plecat din Rusia, era a șaptea în grupul ei de vârstă. Dar locuiește la Moscova și are cetățenie rusă. Cetățenia ei sportivă e kazahă,” a spus Tarpischev, provocând o reacție imediată din partea conducătorilor tenisului din Kazahstan.

„Comentariile din partea președintelui Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, despre cetățenia Elenei Rybakina nu sunt adevărate. Rybakina nu locuiește la Moscova.

E cetățean al Republicii Kazahstan, are pașaport kazah și e înregistrată în capitala Astana. Nu există conceptul de 'cetățenie sportivă' în Kazahstan.

Rybakina a reprezentat oficial Kazahstanul în toate competițiile internaționale încă din 2018 și e membru al echipei naționale,” a comunicat Federația Kazahă de Tenis, într-un comunicat oficial, citat de UbiTennis.

Cincizeci și nouă de victorii a strâns Elena Rybakina în 2025, dintr-un total de șaptezeci și opt de partide oficiale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ULTIMELE STIRI
WTA ignoră, C&icirc;rstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, &icirc;n 2025
WTA ignoră, Cîrstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, în 2025
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, &icirc;n provincie: E strigător la cer!
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, în provincie: "E strigător la cer!"
MM Stoica s-a aprins c&acirc;nd a venit vorba despre decizia controversată: &bdquo;Am asistat la un autodenunţ&rdquo;
MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ”
Gabriel Glăvan a numit &rdquo;surpriza plăcută&rdquo; de la Dinamo: &rdquo;A confirmat destul de repede&rdquo;
Gabriel Glăvan a numit ”surpriza plăcută” de la Dinamo: ”A confirmat destul de repede”
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!

Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial

Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial



Recomandarile redactiei
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, &icirc;n provincie: E strigător la cer!
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, în provincie: "E strigător la cer!"
Gabriel Glăvan a numit &rdquo;surpriza plăcută&rdquo; de la Dinamo: &rdquo;A confirmat destul de repede&rdquo;
Gabriel Glăvan a numit ”surpriza plăcută” de la Dinamo: ”A confirmat destul de repede”
MM Stoica s-a aprins c&acirc;nd a venit vorba despre decizia controversată: &bdquo;Am asistat la un autodenunţ&rdquo;
MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ”
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu
"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu
Alte subiecte de interes
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele h&acirc;rtiei
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
A bătut-o pe Halep &icirc;n semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Bună dimineața, UTA! Clubul din Arad a anunțat despărțirea de atacantul care deja a debutat și a c&acirc;știgat un trofeu la noua echipă
Bună dimineața, UTA! Clubul din Arad a anunțat despărțirea de atacantul care deja a debutat și a câștigat un trofeu la noua echipă
Moment istoric pentru San Marino! Ce a reușit cea mai slabă națională din lume &icirc;n preliminariile EURO 2024
Moment istoric pentru San Marino! Ce a reușit cea mai slabă națională din lume în preliminariile EURO 2024
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!