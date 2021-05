Reactia geniala a lui Venus Williams dupa ce a castigat doar doua game-uri in doua seturi cu Sorana Cirstea: "Nu prea am castigat eu meciul asta, dar macar am aratat bine!"

Sorana Cirstea a invins-o pentru prima oara pe Venus Williams, scor 6-1, 2-6, 6-1 in primul tur la Strasbourg.

Sorana Cirstea (61 WTA) a semnat o victorie istorica in primul tur la Strasbourg, invingand fostul lider mondial, Venus Williams, actualmente ocupanta a pozitiei 104 in clasamentul mondial, scor 6-1, 2-6, 6-1. A fost primul succes inregistrat de jucatoarea din Romania impotriva surorii mai mari a Serenei Williams.

Partida s-a incheiat dupa o ora si 43 de minute de joc, timp in care campioana turneului WTA de la Istanbul a servit 4 asi si a castigat 62% din punctele jucate cu primul serviciu. La scurt timp dupa incheierea partidei, Venus Williams a publicat o reactie atipica pe Instagram: "Nu prea am castigat azi, dar macar am aratat bine. Nu poti opri progresul, sa vina urmatorul turneu!" a scris Venus in descrierea unui selfie.

In turul secund al competitiei WTA 250 de la Strasbourg, Sorana Cirstea va primi replica chinezoaicei Shuai Zhang, a sasea favorita la castigarea trofeului.

Primul cap de serie al intrecerii, Bianca Andreescu a debutat in forta in acest turneu, trecand de mai modesta jucatoare, Andrea Lazaro Garcia (279 WTA), scor 6-1, 6-2 in doar 60 de minute de joc.

Sealed with an ace ????@sorana_cirstea beats Venus Williams for the first time in her career!#IS21 pic.twitter.com/zDsKTAbaZZ — wta (@WTA) May 24, 2021

Sorana Cirstea comesback with a win over Venus Williams 6-1, 2-6, 6-1 to reach the 2nd round in Strasbourg. pic.twitter.com/V2xLHILubo — José Morgado (@josemorgado) May 24, 2021