"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a susținut că a vrut să-l introducă la pauză pe Octavian Popescu, moment în care a aflat că jucătorul nu se află nici măcar pe banca de rezerve din cauza gripei.
Mihai Stoica, detalii despre starea de sănătate a lui Octavian Popescu
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat și el, la o zi după meci, cu ce s-a confruntat Octavian Popescu și care este starea actuală a fotbalistului ofensiv.
"Tavi Popescu, cu o zi înainte de meci, s-a antrenat normal, n-a avut niciun fel de problemă. Noaptea a făcut o toxiinfecție, ceva rău de tot. O stare foarte proastă și el, și prietena lui. Grețuri, vărsături...
Am trimis noi un asistent medical să-i facă testele de gripă, n-a fost în stare să ajungă la bază. În niciun caz să nu vă gândiți că a fost altceva. Azi s-a antrenat la 50%, probabil mâine va fi mai bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în ultima etapă a Superligii dn 2025, FCSB va disputa derby-ul cu Rapid.
Gigi Becali dă vina pe TikTok pentru forma slabă a lui Octavian Popescu
Firește, primul care „fierbe“, când vede ce s-a ales de un jucător promițător, în care își punea mari speranțe, e Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera visa la niște milioane de euro, pe care să le încaseze, la un moment dat, pentru transferul fotbalistului său. Acum însă, inclusiv Gigi Becali s-a convins că Tavi Popescu are o problemă gravă de tot.
„N-ai ce să faci. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal. Băi, cine are TikTok, nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap și ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut și emoția mea este în toate alea. Orice nebun își dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face șmecher. Și atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză“, a fost explicația oferită de Gigi Becali, la Fanatik, pentru prăbușirea lui Tavi Popescu.