"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a susținut că a vrut să-l introducă la pauză pe Octavian Popescu, moment în care a aflat că jucătorul nu se află nici măcar pe banca de rezerve din cauza gripei.



Mihai Stoica, detalii despre starea de sănătate a lui Octavian Popescu

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat și el, la o zi după meci, cu ce s-a confruntat Octavian Popescu și care este starea actuală a fotbalistului ofensiv.



"Tavi Popescu, cu o zi înainte de meci, s-a antrenat normal, n-a avut niciun fel de problemă. Noaptea a făcut o toxiinfecție, ceva rău de tot. O stare foarte proastă și el, și prietena lui. Grețuri, vărsături...



Am trimis noi un asistent medical să-i facă testele de gripă, n-a fost în stare să ajungă la bază. În niciun caz să nu vă gândiți că a fost altceva. Azi s-a antrenat la 50%, probabil mâine va fi mai bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în ultima etapă a Superligii dn 2025, FCSB va disputa derby-ul cu Rapid.

