"Aruncat" din Superliga în vară, a devenit golgheter și așteaptă titlul de campion!

Aruncat din Superliga &icirc;n vară, a devenit golgheter și așteaptă titlul de campion! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Situație interesantă pentru unul dintre fotbaliștii plecați recent din Superliga României.

TAGS:
CFR ClujFC Ballkanivalentin serebekosovo
Din articol

Valentin Serebe (23 de ani), atacantul ivorian care a jucat în doar patru meciuri la CFR Cluj, joacă din acest an la FC Ballkani, iar după 17 etape este golgheterul campionatului din Kosovo.

Valentin Serebe, golgheter în Kosovo după ce a fost cedat de CFR Cluj

Transferat în vara anului 2023 de CFR Cluj, de la formația ivoriană Zoman FC, Serebe a strâns în total puțin peste 30 de minute în tricoul ardelenilor și nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă în cele patru apariții oficiale.

Atacantul a mai fost împrumutat în ligile inferioare, la CSU Alba Iulia și la echipa secundă a lui CFR Cluj, iar în acest an a fost cedat definitiv la FC Ballkani, unde are statistici impresionante.

Serebe nu a avut un start grozav nici la FC Ballkani. În a doua jumătate a sezonului trecut, petrecută sub formă de împrumut de la CFR, a înscris doar de două ori în 12 apariții. Stagiunea actuală, după ce a fost transferat definitiv de formația kosovară, este însă una excelentă pentru fotbalistul african: 13 goluri și două pase decisive în 16 partide de campionat.

Serebe ar putea deveni și campion

Fostul atacant al lui CFR este lider detașat în ierarhia golgheterilor din campionatul kosovar. Serebe e urmat de Kreshnik Uka (Drenica, 8 goluri), Altin Aliu (Malisheva, 7 goluri) și Gnapi Dable Axel (KF Llapi, 7 goluri).

În plus, Valentin Serebe ar putea cuceri și titlul de campion în acest sezon. FC Ballkani este lider în Kosovo, cu 4 puncte peste a doua clasată Dukagjini.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial
Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial
PSG nu &bdquo;scapă&rdquo; de Mbappe! Francezul va primi 61.000.000 de euro
PSG nu „scapă” de Mbappe! Francezul va primi 61.000.000 de euro
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: &rdquo;Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: ”Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva”
Un nou pas pentru stadionul Dinamo! A venit anunțul
Un nou pas pentru stadionul Dinamo! A venit anunțul
Hansi Flick &icirc;i arată ușa unei vedete de la FC Barcelona: Trebuie să hotărască
Hansi Flick îi arată ușa unei vedete de la FC Barcelona: "Trebuie să hotărască"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo;

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; pentru lovitura iernii &icirc;n &rdquo;mercato&rdquo;

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au ”câinii” pentru lovitura iernii în ”mercato”

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian



Recomandarile redactiei
Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial
Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: &rdquo;Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: ”Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva”
PSG nu &bdquo;scapă&rdquo; de Mbappe! Francezul va primi 61.000.000 de euro
PSG nu „scapă” de Mbappe! Francezul va primi 61.000.000 de euro
Un nou pas pentru stadionul Dinamo! A venit anunțul
Un nou pas pentru stadionul Dinamo! A venit anunțul
Hansi Flick &icirc;i arată ușa unei vedete de la FC Barcelona: Trebuie să hotărască
Hansi Flick îi arată ușa unei vedete de la FC Barcelona: "Trebuie să hotărască"
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
6 goluri și 3 jucători din Rom&acirc;nia &icirc;n primul meci din Conference League!
6 goluri și 3 jucători din România în primul meci din Conference League!
Adnan Golubovic și-a găsit echipă! Fostul dinamovist va juca &icirc;n Conference League
Adnan Golubovic și-a găsit echipă! Fostul dinamovist va juca în Conference League
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: Rom&acirc;nii ne provoacă serios și ne insultă țara!
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
CITESTE SI
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO

stirileprotv Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, &icirc;ntr-un dosar de mită

stirileprotv Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

stirileprotv Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!