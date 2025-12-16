"Aruncat" din Superliga în vară, a devenit golgheter și așteaptă titlul de campion!

Transferat în vara anului 2023 de CFR Cluj, de la formația ivoriană Zoman FC, Serebe a strâns în total puțin peste 30 de minute în tricoul ardelenilor și nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă în cele patru apariții oficiale.

Valentin Serebe (23 de ani), atacantul ivorian care a jucat în doar patru meciuri la CFR Cluj , joacă din acest an la FC Ballkani , iar după 17 etape este golgheterul campionatului din Kosovo.

Atacantul a mai fost împrumutat în ligile inferioare, la CSU Alba Iulia și la echipa secundă a lui CFR Cluj, iar în acest an a fost cedat definitiv la FC Ballkani, unde are statistici impresionante.



Serebe nu a avut un start grozav nici la FC Ballkani. În a doua jumătate a sezonului trecut, petrecută sub formă de împrumut de la CFR, a înscris doar de două ori în 12 apariții. Stagiunea actuală, după ce a fost transferat definitiv de formația kosovară, este însă una excelentă pentru fotbalistul african: 13 goluri și două pase decisive în 16 partide de campionat.

Serebe ar putea deveni și campion



Fostul atacant al lui CFR este lider detașat în ierarhia golgheterilor din campionatul kosovar. Serebe e urmat de Kreshnik Uka (Drenica, 8 goluri), Altin Aliu (Malisheva, 7 goluri) și Gnapi Dable Axel (KF Llapi, 7 goluri).



În plus, Valentin Serebe ar putea cuceri și titlul de campion în acest sezon. FC Ballkani este lider în Kosovo, cu 4 puncte peste a doua clasată Dukagjini.

