MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ”

MM Stoica a scos în evidență declarația lui Șerbănică: „Am asistat la un autodenunţ”



Mihai Stoica a vorbit despre faza eliminării lui Șerbănică, de la scorul de 0-0, atunci când jucătorul Unirii Slobozia a văzut cartonașul roșu pentru că, în opinia arbitrului, l-a faultat în postură de ultim apărător pe Cisotti.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB consideră că decizia centralului a fost corectă și a scos în evidență și declarația de după meci a șui Șerbănică.

„Noi, acum, suntem imposibilitatea de a alinia cea mai bună echipă, avem jucători accidentaţi, avem probleme foarte mari şi ne gândeam la ele. Cred că am jucat bine, am rămas uimit să văd că s-au discutat nişte decizii de arbitraj.

Unii au atât de multă ură încât li se întunecă judecata. La meciul ăsta am asistat la un autodenunţ. Şerbănică a zis că a fost fault, dar n-a fost roşu. E suficient să spui atât că a fost fault, mai departe vedem noi dacă a fost roşu sau nu. Şi a fost roşu, din moment ce şi el recunoaşte. Preluarea lui Cisotti a fost pe direcţie de joc, scăpa singur cu portarul. Din spate n-a avut intenţie să joace mingea, l-a faultat, roşu şi s-a terminat discuţia. Chiar cred că am avut un penalty la Tănase în prima. Nu reproşez, că n-a fost o fază clară", a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În urma acestei victorii, FCSB s-a apropiat la două puncte de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în acest moment de Oțelul.

