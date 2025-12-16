Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu (32 de ani) prinde foarte puține minute la Genoa, iar în iarnă ar putea schimba din nou echipa.

Nicolae Stanciu Rapid Genoa Victor Angelescu
Transferat gratis în vară de Genoa, Stanciu a fost titular doar în primele meciuri ale sezonului. Ulterior, a fost trecut pe banca de rezerve, a ratat câteva partide inclusiv din cauza unei accidentări și a pierdut convocările la echipa națională.

Victor Angelescu: "Sută la sută avem nevoie de Stanciu, doar că e puțin probabil"

Presa din Italia a scris recent că Stanciu ar fi fost deja trecut pe lista de transferuri, iar Rapid ar fi o posibilă destinație pentru căpitanul naționalei. O astfel de mutare ar putea fi facilitată de Dan Șucu, cel care este acționar majoritar atât la clubul din Serie A, cât și la cel din Superliga.

Victor Angelescu, celălalt acționar de la Rapid, recunoaște că giuleștenii ar avea nevoie de Stanciu în lupta la titlu, însă crede că o astfel de mutare este aproape imposibilă.

"Sută la sută e nevoie de Stanciu, doar că e puțin probabil. Exclus nu e nimic. Noi ni-l dorim, normal că ar fi nevoie de Stanciu la Rapid, doar că nu cred că se pune problema să se întoarcă în țară", a spus Angelescu, la Digisport.

Stanciu a jucat în România la Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. Alături de formația roș-albastră a cucerit două titluri de campion, iar în 2016 a fost vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro.

Nicolae Stanciu, 71 de minute de fotbal în două luni și jumătate!

Imediat după startul sezonului, între mijlocul lunii august și începutul lui septembrie, Nicolae Stanciu era o prezență constantă în echipa lui Genoa, sub comanda francezului Patrick Vieira. Cum însă în primele sale cinci meciuri, echipa a câștigat o singură dată, în cupă cu Vicenza, au început schimbările în primul 11. Drept urmare, Stanciu s-a „lipit“ de bancă.

Apoi, colac peste pupăză, fostul căpitan al României s-a și accidentat la coapsă – a pierdut patru meciuri din acest motiv, în octombrie -, iar când s-a refăcut nu l-a mai găsit pe bancă pe Patrick Vieira, ci pe înlocuitorul acestuia, Daniele De Rossi (42 de ani). 

Din păcate pentru Stanciu, noul manager nu crede deloc în fostul căpitan al României! În ultimele șapte partide disputate de Genoa, în toate competițiile, cele în care Stanciu a fost apt de joc, românul a prins... o singură partidă! Într-o înfrângere din cupă, 0-4 cu Atalanta, în care a jucat 71 de minute. În rest, Stanciu a fost de fiecare dată în lot, însă niciodată n-a fost trimis pe teren de Daniele De Rossi, în campionat.

