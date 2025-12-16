Cu o etapă înainte de finalul anului 2025, Glăvan este de părere că Nikita Stoinov (20 de ani) este surpriza plăcută de până acum din echipa lui Zeljko Kopic.



Gabriel Glăvan a numit ”surpriza plăcută” de la Dinamo: ”A confirmat destul de repede”

Transferat în vară de la Maccabi Netanya pentru 450.000 de euro, Stoinov s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei dinamoviste, acolo unde l-a înlocuit pe Josue Homawoo.



Glăvan este de părere că fundașul din Israel a confirmat într-un timp foarte scurt la Dinamo. Și cota sa de piață a ajuns acum la 550.000 de euro, după evoluțiile solide din ultima perioadă.



”Stoinov a fost cel care a fost o surpriză plăcută pentru fanii lui Dinamo, pentru că e și un jucător tânăr.

A confirmat, oarecum, destul de repede. Boateng și-a reconfirmat poziția de anul trecut”, a spus Glăvan, pentru Sport.ro.



Stoinov a evoluat în 19 partide pentru cei de la Dinamo, în campionat și Cupa României.



Dinamo este pe locul doi după 20 etape și are șanse bune să termine anul 2025 pe primul loc, fiind la un singur punct în spatele liderului Rapid. ”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA, la Arad, dar și de un joc bun al rezultatelor pentru a fi lideri în Superligă.

