FOTO Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, va rata ultimul meci al anului din LaLiga.

TAGS:
Rayo VallecanoIvan BalliuAndrei Ratiubetis
Din articol

Rațiu va fi suspendat o etapă din cauza cumulului de cartonașe galbene și va rata partida cu Elche, ultima din acest an, programată pe 21 decembrie.

Andrei Rațiu, suspendat. Cartonașul lui Balliu, atribuit românului în raportul oficial

Cu toate acestea, cartonașul galben încasat de Rațiu la meciul cu Betis (0-0), al cincilea din acest sezon de LaLiga, le-a scăpat atât celor care au urmărit partida la televizor, cât și de la stadion.

La o zi după meci, As dezvăluie că Rațiu apare sancționat cu cartonaș galben în minutul 88 al meciului cu Betis. "A gesticulat, protestând la una dintre deciziile mele", a scris arbitrul Ricardo De Burgos Bengoetxea în raportul oficial.

Pe transmisia TV, în minutul 88, nu Andrei Rațiu a apărut sancționat, ci colegul său Ivan Balliu, care a comis un fault destul de dur asupra lui Pablo Garcia.

  • Rayo betis 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe site-ul LaLiga, Balliu apare avertizat

As scrie că, de fapt, în raportul oficial nu apare sancționat Balliu, ci Rațiu, astfel că românul a ajuns la 5 cartonașe galbene în acest sezon și va rata partida cu Elche.

Interesant este că pe site-ul oficial al LaLiga, Andrei Rațiu nu apare sancționat la meciul cu Betis, în timp ce lui Balliu îi este atribuit cartonașul galben din minutul 88.

Rațiu va mai avea însă posibilitatea de a juca într-un meci din acest an. Joi seară, Rayo Vallecano va juca ultimul meci din grupa de Conference League, contra kosovarilor de la Drita.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Meciul cu Rapid, decisiv? Cisotti și Thiam s-au contrazis &icirc;n declarații
"Meciul cu Rapid, decisiv?" Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații
Din Rom&acirc;nia, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: &bdquo;Tuchel a atras atenția&rdquo;
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția”
S-a convins &icirc;nainte de ultima etapă din 2025: &rdquo;Dinamo e favorită la titlu&rdquo;
S-a convins înainte de ultima etapă din 2025: ”Dinamo e favorită la titlu”
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: M-am g&acirc;ndit să sar de la etajul 25 ! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Un patron din Superligă a &rdquo;spart banca&rdquo;: investiție de 30.000.000&euro; la echipă!
Un patron din Superligă a ”spart banca”: investiție de 30.000.000€ la echipă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo;

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!



Recomandarile redactiei
Din Rom&acirc;nia, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: &bdquo;Tuchel a atras atenția&rdquo;
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția”
Meciul cu Rapid, decisiv? Cisotti și Thiam s-au contrazis &icirc;n declarații
"Meciul cu Rapid, decisiv?" Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații
S-a convins &icirc;nainte de ultima etapă din 2025: &rdquo;Dinamo e favorită la titlu&rdquo;
S-a convins înainte de ultima etapă din 2025: ”Dinamo e favorită la titlu”
Un patron din Superligă a &rdquo;spart banca&rdquo;: investiție de 30.000.000&euro; la echipă!
Un patron din Superligă a ”spart banca”: investiție de 30.000.000€ la echipă!
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: M-am g&acirc;ndit să sar de la etajul 25 ! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano &icirc;n fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu &icirc;n sezonul 2024-2025
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu în sezonul 2024-2025
&Icirc;nlocuitorul lui Andrei Rațiu la Rayo a vorbit despre situația rom&acirc;nului: &rdquo;Frustrarea e greu de digerat!&rdquo; Ce a spus Inigo Perez
Înlocuitorul lui Andrei Rațiu la Rayo a vorbit despre situația românului: ”Frustrarea e greu de digerat!” Ce a spus Inigo Perez
P&acirc;nă la transferul &icirc;n Serie A, Andrei Rațiu lustruiește &icirc;n continuare banca de rezerve la Rayo Vallecano!
Până la transferul în Serie A, Andrei Rațiu lustruiește în continuare banca de rezerve la Rayo Vallecano!
Jan Oblak, ce paradă! Slovenul a salvat-o pe Atletico Madrid &icirc;n meciul cu Betis
Jan Oblak, ce paradă! Slovenul a salvat-o pe Atletico Madrid în meciul cu Betis
Antrenorul a cerut, Ianis Hagi a livrat! Fază cum rar se vede &icirc;n Alaves - Betis
Antrenorul a cerut, Ianis Hagi a livrat! Fază cum rar se vede în Alaves - Betis
CITESTE SI
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO

stirileprotv Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, &icirc;ntr-un dosar de mită

stirileprotv Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

stirileprotv Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!