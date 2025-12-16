Rațiu va fi suspendat o etapă din cauza cumulului de cartonașe galbene și va rata partida cu Elche, ultima din acest an, programată pe 21 decembrie.



Andrei Rațiu, suspendat. Cartonașul lui Balliu, atribuit românului în raportul oficial

Cu toate acestea, cartonașul galben încasat de Rațiu la meciul cu Betis (0-0), al cincilea din acest sezon de LaLiga, le-a scăpat atât celor care au urmărit partida la televizor, cât și de la stadion.



La o zi după meci, As dezvăluie că Rațiu apare sancționat cu cartonaș galben în minutul 88 al meciului cu Betis. "A gesticulat, protestând la una dintre deciziile mele", a scris arbitrul Ricardo De Burgos Bengoetxea în raportul oficial.



Pe transmisia TV, în minutul 88, nu Andrei Rațiu a apărut sancționat, ci colegul său Ivan Balliu, care a comis un fault destul de dur asupra lui Pablo Garcia.

