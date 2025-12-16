Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Lupta la titlu în Superliga din acest sezon este spectaculoasă.

În urma înfrângerii Rapidului din runda trecută, scor 0-2 cu Oțelul în Giulești, lupta la titlu din Superliga s-a aprins și mai tare.

Formația lui Costel Gâlcă a rămas pe prima poziție în campionat, dar urmăritoarele s-au apropiat la doar un punct, respectiv două.

Favorita la titlu a lui Basarab Panduru: „Mi se pare cea mai periculoasă”

Basarab Panduru a analizat lupta la titlu din acest sezon și nu s-a declarat surprins de înfrângerea Rapidului din Giulești.

Fostul fotbalist din „Generația de Aur” a explicat motivele pentru care o vede pe Universitatea Craiova cu cele mai mari șanse la câștigarea campionatului în sezonul 2025/2026.

„Tot Craiova mi se pare cea mai periculoasă, chiar dacă e pe 4, vorbim azi, la câștigarea campionatului.

Mă gândesc la cum joacă, la primul 11, lotul, rezervele, tot. Deocamdată mi se pare că Filipe Coelho s-a integrat foarte bine, zici că e acolo de la începutul campionatului,. Ok, echipa deja era foarte bine cu Rădoi, foarte bine pusă la punct fizic. Tot ce vrei. Dar şi el a venit şi cu ceva. 

Rapid trebuie sa aducă jucatori, toţi se miră ca a băut Galaţi, eu nu, Rapidul nu are jucător de primul loc, eu nu cred că are!”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Rapid este liderul din Superliga după 20 de etape și are 39 de puncte. Pe pozițiile doi și trei de află Dinamo, respectiv FC Botoșani cu câte 38 de puncte, la doar „o lungime” de giuleșteni, urmate de Universitatea Craiova. Oltenii sunt la două puncte de Rapid.

