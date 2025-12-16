Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

În urma înfrângerii Rapidului din runda trecută, scor 0-2 cu Oțelul în Giulești, lupta la titlu din Superliga s-a aprins și mai tare.

Formația lui Costel Gâlcă a rămas pe prima poziție în campionat, dar urmăritoarele s-au apropiat la doar un punct, respectiv două.



Favorita la titlu a lui Basarab Panduru: „Mi se pare cea mai periculoasă”



Basarab Panduru a analizat lupta la titlu din acest sezon și nu s-a declarat surprins de înfrângerea Rapidului din Giulești.

Fostul fotbalist din „Generația de Aur” a explicat motivele pentru care o vede pe Universitatea Craiova cu cele mai mari șanse la câștigarea campionatului în sezonul 2025/2026.

