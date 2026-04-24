Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi favorită 25, s-a calificat, vineri, în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid. Tot vineri, Gabriela Ruse, numărul 71 mondial, a fos eliminată în turul doi.

Ce a spus Hansi Flick după ultimele vești despre Lamine Yamal

Daniel Pancu, decizie finală după ce a spus că ar putea pleca de la CFR! Varga a discutat cu antrenorul și a aflat ce planuri are

Prima reacție a lui Robert Lewandowski legată de negocierile cu Juventus și AC Milan

Sorana Cîrstea, rezultat excelent la Madrid: victorie fără emoții în turul trei

Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea de italianca Tyra Caterina Grant, locul 262 WTA, scor 6-2, 7-6 (5), într-o oră şi 25 de minute.

În faza următoare, Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Leolia Jeanjean (Franţa, 126 WTA) – Coco Gauff (SUA, 3 WTA).

Tot vineri, Gabriela Ruse a fost învinsă în turul doi de favorita 2, Elena Rîbakina (Kazahstan, 2 WTA), scor 4-6, 6-3, 7-5, în două ore şi 28 de minute.

Jucătoarele calificate în turul trei şi-au asigurat un premiu de 54.110 euro şi 65 de puncte. Sportivele eliminate în turul doi primesc 31.585 euro şi 35 de puncte, scrie News.ro.