Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaya (România/Rusia) s-a retras, joi, de pe tabloul de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid.

Cele două sportive urmau să înfrunte în primul tur echipa Elise Martens/Shuai Zhang, cap de serie 3.

