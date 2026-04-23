Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaya (România/Rusia) s-a retras, joi, de pe tabloul de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid.
Cele două sportive urmau să înfrunte în primul tur echipa Elise Martens/Shuai Zhang, cap de serie 3.
Potrivit WTA, Cîrstea şi Kalinskaya s-au retras din cauza unei accidentări la gambă.
Mertens şi Zhang vor înfrunta acum perechea americană Caty McNally/Jessica Pegula.
Sorana Cîrstea şi Anna Kalinskaya au câştigat anul trecut trofeul la dublu la Madrid.
