Sorana Cîrstea, caz de Dosarele X: capitolul la care românca e unică în lume, la ora actuală Tenis
La 36 de ani, vârsta pe care a împlinit-o pe 7 aprilie, „Sori“ trăiește parcă a doua tinerețe.

Sorana Cîrstea (26 WTA) a anunțat că acesta va fi ultimul ei sezon, în circuitul WTA. Practic, ea își pregătește ieșirea de pe scenă, la 20 de ani după ce a devenit sportivă de performanță. 

În mod normal, jucătoarele de tenis iau decizia retragerii din activitate, când corpul dă semne de slăbiciune, motivația e în scădere și nici rezultatele nu sunt cele din trecut. În cazul Soranei însă, situația e exact inversă! Pentru că, la 36 de ani, ea se apropie de cel mai bun moment al carierei, când a atins locul 21 în lume. Se întâmpla pe 12 august 2013.

Sorana Cîrstea se apropie de pragul de 12 milioane de dolari câștigați din premii, în tenis

Sorana Cîrstea, cea mai vârstnică prezență din Top 50 mondial

Ca să ne dăm seama și mai bine de ce face „Sori“, în actualul sezon, trebuie să remarcăm că, la ora actuală, ea e unică în tenisul feminin. În sensul că e cea mai vârstnică prezență din Top 50 mondial! În această zonă a ierarhiei, mai sunt șapte sportive aflate în categoria „+30 de ani“, dar toate sunt mai tinere decât Sorana:

*Jessica Pegula (32 de ani) – Locul 5 WTA

*Elina Svitolina (31 de ani) – Locul 7 WTA

*Jasmine Paolini (30 de ani) – Locul 8 WTA

*Ekaterina Alexandrova (31 de ani) – Locul 13 WTA

*Madison Keys (31 de ani) – Locul 17 WTA

*Elise Mertens (30 de ani) – Locul 20 WTA

*Maria Sakkari (30 de ani) – Locul 38 WTA

Sorana Cîrstea, meci mare, diseară, în semifinalele turneului de la Rouen

Faptul că Sorana traversează un sezon memorabil, când urmează retragerea din activitate, reiese și din bilanțul ei, în 2026: 22 de victorii în 28 de meciuri. Iar, diseară, de la ora 18:15, ora României, Cîrstea își poate îmbunătăți acest bilanț. Pentru că va juca, în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen (Franța).

În careul de ași, „Sori“ o va întâlni pe ucraineanca Veronika Podrez (19 ani, 209 WTA). Învingătoarea de aici va întâlni, în finală, câștigătoarea meciului Kostyuk (28 WTA) – Maria (63 WTA).

Dacă va câștiga trofeul, la Rouen, Cîrstea va acumula 1,692 de puncte, total cu care va ajunge pe locul 23 în lume, începând de luni. Adică, la doar două poziții distanță de cea mai bună clasare din cariera ei de până acum!

