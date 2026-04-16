O să ne fie dor de Sorana Cîrstea! Pentru că impresia generală e că joacă tenis de o viață și, în momentul în care își va face ieșirea de pe scenă, la capătul acestui sezon, România va rămâne fără o jucătoare unică!

Când aruncăm o privire pe Top 50, la ora actuală, ne dăm seama că „Sori“ e cea mai vârstnică prezență din această zonă a clasamentului. Și Cîrstea nu dă semne de slăbiciune sau de uzură. Din contră! Bilanțul ei din acest an, ultimul pentru ea în tenis, e formidabil: 21 de victorii și doar 6 înfrângeri.

În această seară, Sorana a avansat în sferturile turneului de la Rouen (WTA 250), profitând de abandonul lui Xinyu Wang (China, 24 de ani, 32 WTA). În primul set, la scorul de 5-3 pentru sportiva din România, Wang a declarat forfait din motive medicale.