O să ne fie dor de Sorana Cîrstea! Pentru că impresia generală e că joacă tenis de o viață și, în momentul în care își va face ieșirea de pe scenă, la capătul acestui sezon, România va rămâne fără o jucătoare unică!
Când aruncăm o privire pe Top 50, la ora actuală, ne dăm seama că „Sori“ e cea mai vârstnică prezență din această zonă a clasamentului. Și Cîrstea nu dă semne de slăbiciune sau de uzură. Din contră! Bilanțul ei din acest an, ultimul pentru ea în tenis, e formidabil: 21 de victorii și doar 6 înfrângeri.
În această seară, Sorana a avansat în sferturile turneului de la Rouen (WTA 250), profitând de abandonul lui Xinyu Wang (China, 24 de ani, 32 WTA). În primul set, la scorul de 5-3 pentru sportiva din România, Wang a declarat forfait din motive medicale.
Sorana Cîrstea poate ieși din tenis cu aproape 12 milioane de dolari. Doar din premii!
Grație calificării obținute acum, la Rouen, Sorana e la trei victorii de trofeul pus în joc. În sferturi, ea o va întâlni pe învingătoarea meciului Bondar (65 WTA) – Oliynykova (70 WTA).
Până atunci, Cîrstea a ajuns la 1,507 puncte în clasamentul live, actualizat în timp real, total cu care ocupă locul 26 WTA. În cel mai bun moment al carierei, în august 2013, Sorana a fost pe locul 21 mondial.
Dincolo de rezultatele ei sportive, „Sori“ are și o mare satisfacție financiară. În clasamentul all-time al banilor, la ultima actualizare, pe 13 aprilie, în dreptul ei a fost trecută suma de 11,336,329 de dolari. Vorbim despre câștigurile pe care le-a avut Cîrstea exclusiv datorită premiilor adunate în turnee, fără să punem la socoteală și banii obținuți din sponsorizări.
În acest sezon 2026, Sorana a strâns 511,401 de dolari din premii. La această sumă tocmai s-a adăugat și cea pentru atingerea sferturilor, la Rouen: 7,025 de dolari.
De amintit că „Sori“ a muncit pe brânci pentru banii câștigați prin sport. Ea și-a făcut debutul în circuitul WTA, în 2006, după ce s-a apucat de „sportul-alb“ în copilărie.