La 36 de ani, vârsta pe care a împlinit-o pe 7 aprilie, „Sori“ înșiră victoriile în circuitul WTA și urcă în clasamentul all-time al banilor în lumea „sportului-alb“.

O să ne fie dor de Sorana Cîrstea! Pentru că impresia generală e că joacă tenis de o viață și, în momentul în care își va face ieșirea de pe scenă, la capătul acestui sezon, România va rămâne fără o jucătoare unică!

Când aruncăm o privire pe Top 50, la ora actuală, ne dăm seama că „Sori“ e cea mai vârstnică prezență din această zonă a clasamentului. Și Cîrstea nu dă semne de slăbiciune sau de uzură. Din contră! Bilanțul ei din acest an, ultimul pentru ea în tenis, e formidabil: 21 de victorii și doar 6 înfrângeri.

În această seară, Sorana a avansat în sferturile turneului de la Rouen (WTA 250), profitând de abandonul lui Xinyu Wang (China, 24 de ani, 32 WTA). În primul set, la scorul de 5-3 pentru sportiva din România, Wang a declarat forfait din motive medicale.

Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România

Sorana Cîrstea poate ieși din tenis cu aproape 12 milioane de dolari. Doar din premii!

Grație calificării obținute acum, la Rouen, Sorana e la trei victorii de trofeul pus în joc. În sferturi, ea o va întâlni pe învingătoarea meciului Bondar (65 WTA) – Oliynykova (70 WTA).

Până atunci, Cîrstea a ajuns la 1,507 puncte în clasamentul live, actualizat în timp real, total cu care ocupă locul 26 WTA. În cel mai bun moment al carierei, în august 2013, Sorana a fost pe locul 21 mondial.

Dincolo de rezultatele ei sportive, „Sori“ are și o mare satisfacție financiară. În clasamentul all-time al banilor, la ultima actualizare, pe 13 aprilie, în dreptul ei a fost trecută suma de 11,336,329 de dolari. Vorbim despre câștigurile pe care le-a avut Cîrstea exclusiv datorită premiilor adunate în turnee, fără să punem la socoteală și banii obținuți din sponsorizări.

În acest sezon 2026, Sorana a strâns 511,401 de dolari din premii. La această sumă tocmai s-a adăugat și cea pentru atingerea sferturilor, la Rouen: 7,025 de dolari.

De amintit că „Sori“ a muncit pe brânci pentru banii câștigați prin sport. Ea și-a făcut debutul în circuitul WTA, în 2006, după ce s-a apucat de „sportul-alb“ în copilărie.

