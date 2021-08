România poate avea două jucătoare în turul secund la US Open: de la ce oră va juca Sorana Cîrstea împotriva Kudermetovei

Sorana Cîrstea - Veronika Kudermetova, nu înainte de ora 22:00, terenul 14

România a început US Open 2021 cu 5 jucătoare calificate pe tabloul principal, dar, din nefericire, 3 au fost eliminate încă din prima zi de concurs. Încercând să răzbune eșecurile Irinei Begu, Gabrielei Ruse și Anei Bogdan, Sorana Cîrstea (39 WTA) vrea să se alăture Simonei Halep în runda a doua competițională la Flushing Meadows.

Adversara sa din runda inițială va fi rusoaica Veronika Kudermetova (31 WTA), pe care sportiva din România o conduce cu 1-0 la meciurile directe. Confruntarea nu are o relevanță prea ridicată, întrucât a avut loc în urmă cu 5 ani, pe zgură, când Kudermetova avea doar 19 ani și era clasată în afara top 300 mondial.



Atât Sorana Cîrstea, cât și Veronika Kudermetova traversează cel mai bun sezon al carierelor lor. În 2021, Kudermetova a câștigat primul titlu WTA, la Charleston și a pierdut o finală la Abu Dhabi, iar la Istanbul a câștigat turneul de dublu. În cadrul aceleiași competiții, Sorana Cîrstea s-a impus în proba de simplu, adjudecându-și al doilea titlu WTA al carierei, performanță urmată de un ultim act în care s-a calificat la Strasbourg.

Rezultatele în turneele de mare șlem din actuala stagiune au fost mai bune pentru Sorana Cîrstea, care nu doar că a făcut turul 3 la Melbourne și Wimbledon, dar a atins săptămâna a doua de concurs la Roland Garros, fiind eliminată în optimi de Tamara Zidansek.

De partea opusă, Veronika Kudermetova a înregistrat un regres treptat, jucând turul 3 la Melbourne, turul 2 la Roland Garros și doar primul tur la Wimbledon.

Meciul Sorana Cîrstea - Veronika Kudermetova este progrmat să înceapă imediat după încheierea duelului dintre Corentin Moutet și Stefano Travaglia, adică nu înainte de ora 22:00, fus orar românesc. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.

