Simona Halep se duelează în turul 3 la US Open cu numărul 20 mondial: cum arată traseul virtual către finală

Scorul întâlnirilor directe între Simona Halep și Elena Rybakina este egal, 1-1.

Calificată în turul 3 la US Open pentru prima oară în ultima jumătate de deceniu, Simona Halep și-a aflat numele următoarei adversare. Ocupanta numărului 20 mondial, Elena Rybakina (22 de ani) din Kazahstan se anunță a fi a doua oponentă dificilă din parcursul Simonei Halep în acest an la New York, după ce în primul tur românca a înfruntat-o pe Camila Giorgi.

Elena Rybakina a dispus facil de Caroline Garcia (62 WTA) în a doua rundă competițională, scor 6-1, 6-4 și a reușit să bifeze cea mai bună performanță a carierei la US Open, accederea în turul 3. De partea opusă, Simona Halep are o semifinală jucată în SUA, în urmă cu 6 ani.

”E foarte puternică. Sunt 2 ani de când nu am mai jucat, dar nu mai vreau experiența aceea din nou (râde), dar dacă pot câștiga, o să mă bucur de experiență. Știu că va fi o provocare mare pentru mine, a jucat multe meciuri în acest an, are încredere mare, e foarte tânără, nu are nimic de pierdut; eu vin după accidentare, deci sunt aici să iau meciurile așa cum vin și să îmi dau șanse la victorii,” a declarat Simona Halep despre următoarea sa oponentă, Elena Rybakina.

Traseul virtual al Simonei Halep la US Open 2021



Tur 3: Elena Rybakina

Optimi: Elina Svitolina

Sferturi: Naomi Osaka

Semifinale: Garbine Muguruza / Aryna Sabalenka

Finala: Ashleigh Barty

”Sunt aici ca să dau tot ce am mai bun,” a scris Simona Halep pe Twitter după victoria sa din turul 2 la Flushing Meadows, scor 6-3, 6-1 împotriva Kristinei Kucova (111 WTA).

I'm just here to give my best ????#USOpen pic.twitter.com/KK7y7rqJFw — Simona Halep (@Simona_Halep) September 1, 2021

Simona Halep a făcut unul dintre meciurile carierei împotriva Elenei Rybakina



Scorul întâlnirilor directe între Simona Halep și Elena Rybakina este 1-1. Dacă primul meci a fost câștigat de Rybakina prin abandonul Simonei Halep, la Wuhan, in 2019, cea mai recentă confruntare directă a rămas unul din meciurile bune ale circuitului WTA în 2020: finala competiției WTA 1000 de la Dubai a fost una dintre cele mai plăcute amintiri ale carierei Simonei Halep, care a întors de la 0-1 la seturi și s-a impus, scor final 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Partida din turul 3 a Simonei Halep va avea loc vineri, 3 septembrie, la o oră care urmează să fie anunțată de organizatorii turneului american.