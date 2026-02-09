FOTO ȘI VIDEO Sorana Cîrstea, o adevărată stea! Ce mesaj a transmis la două zile după ce a câștigat Transylvania Open

Alexandru Hațieganu
La 35 de ani, Sorana Cîrstea joacă un tenis excepțional. A demonstrat-o și la Cluj, săptămâna trecută.

Sorana CirsteasteaWTAmesajTransylvania OpenTenis
În direct pe Pro Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a cucerit sâmbătă titlul la Cluj, la Transylvania Open, competiție transmisă în direct de Pro Arena și VOYO. În finala de la Polivalentă, Sori a învins-o pe Emma Răducanu, după un meci dominat autoritar. A primit trofeul de la Simona Halep, și-a salutat imediat după finalul meciului o persoană dragă și a primit ropote de aplauze de la fanii prezenți în moderna sală de sport din Cluj.

Sorana Cîrstea, mesaj la două zile după ce s-a impus la Transylvania Open

  • Sorana cirstea getty
Sorana Cîrstea 030226
Sorana carstea interviu020226
La două zile de la succesul de la Transylvania Open, eleva lui Adrian Cruciat a sintetizat pe rețelele sociale experiența sa la Cluj și a făcut o reverență în fața publicului de la Transylvania Open, turneu organizat de Patrick Ciorcilă.

"Cea mai bună săptămână din viața mea TransylvaniaOpen 💜🇷🇴

Nu există cuvinte care să exprime recunoștința și aprecierea mea pentru toată dragostea și sprijinul care mi-au fost arătate în ultimele zile. VĂ MULȚUMESC DIN SUFLET. 🫶🫶 // VA MULTUMESC din suflet pentru această absolut magică! Sunteți minunați @transylvaniaOpen", a scris Sorana. Mesajul a fost acompaniat de melodia celor de la U2, Beautiful Day.

Disciplina face diferența: Sorana Cîrstea, titlu WTA în 2026, la 18 ani distanță de la primul câștigat

Ca să devină prima româncă învingătoare în turneul individual de la Cluj-Napoca, Sorana Cîrstea „a topit” peste 53 de ani - atât au însumat diferențele de vârstă între Cîrstea, la 35 de ani și cele cinci oponente trecute la Transylvania Open.

Kamilla Rakhimova (24 de ani), Tamara Zidansek (28 de ani), Anastasia Potapova (24 de ani), Daria Snigur (23 de ani) și Emma Răducanu (23 de ani) au fost jucătoarele învinse de Sorana Cîrstea fără ca sportiva din țara noastră să piardă set.

Conturând acest parcurs perfect, Sorana Cîrstea a mărit la 18 ani ecartul dintre primul an în care a reușit să câștige turneu în circuitul WTA - 2008 - și ultimul an în care va fi izbutit să își adjudece minimum un trofeu de campioană - 2026.

