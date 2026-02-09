SPECIAL O echipă românească face furori în jurul globului! Un nou succes în Cuba

Fotbal intern
Ionut Stoica
Fotbalul amator românesc își face simțită prezența pe scena internațională prin turnee disputate în destinații exotice. 

OBM Fotbal Club a bifat o nouă deplasare de succes, de această dată în Cuba, după ce anul trecut Sport.ro v-a prezentat cum a evoluat în locuri precum Cape Town, Africa de Sud, dar și Mozambic.

La mai bine de 15 ani de la prima experiență pe insula caraibiană, OBM FC Player a revenit la Havana pentru un meci amical împotriva formației locale de old-boys Campo Polar. 

Partida s-a încheiat cu victoria românilor, scor 2-0, golurile fiind marcate de Daniel Ene și Duma Florin. Întregul lot a fost folosit, iar banderola de căpitan a fost purtată de Cosmin Dragoteanu.

Au fost întâmpinați cu... trabucuri!

După meciul de la Havana, echipa și-a continuat traseul spre Santiago de Cuba.

„Meciul a fost destul de disputat. Am întâlnit o echipă care pasează foarte bine, dar printr-o organizare bună am reușit să-i surprindem și să marcăm cele două goluri. Am avut și un portar într-o zi de grație”, a spus Drăgoteanu pentru Sport.ro.

Înaintea jocului, românii au avut parte și de o experiență culturală, când au vizitat centrul vechi al Havanei, inclusiv celebra Piață a Revoluției, cu mașinile sale de epocă. Partida s-a încheiat într-o notă de fair-play, cele două echipe împărtășind un trabuc local oferit de gazde.

OBM Fotbal Club a fost fondat în 2008, sub denumirea FC Player FC, nu este afiliat la FRF sau alte asociații sportive și rămâne deschis pentru înscrierea de noi membri, indiferent de vârstă.

Lotul deplasat în Cuba a fost format din: Alex Dumitrescu, Andrei Ionescu, Bogdan Popescu, Cătălin Corduneanu, Cătălin Ceaușu, Ciprian Bucheru, Dan Mihăilescu, Daniel Ene, David Alin, Dido Jawal, Cosmin Dragoteanu, Franky Wettenstein, George Frusinoiu, George Forcos, Nicu Grigore, Ionuț Popa, Ionuț Stan, Majid, Marius Băiețelu, Marius Mateescu, Marius Toader, Viorel Băcanu, Florin Duma, Octavian Marin, Răzvan Crețu și Sorin Hogea.

Delegația a fost condusă de managerul George Frusinoiu, cu suportul organizatoric al lui Nicu Grigore și antrenată de Marius Mateescu.

