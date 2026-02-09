OBM Fotbal Club a bifat o nouă deplasare de succes, de această dată în Cuba, după ce anul trecut Sport.ro v-a prezentat cum a evoluat în locuri precum Cape Town, Africa de Sud, dar și Mozambic.

La mai bine de 15 ani de la prima experiență pe insula caraibiană, OBM FC Player a revenit la Havana pentru un meci amical împotriva formației locale de old-boys Campo Polar.

Partida s-a încheiat cu victoria românilor, scor 2-0, golurile fiind marcate de Daniel Ene și Duma Florin. Întregul lot a fost folosit, iar banderola de căpitan a fost purtată de Cosmin Dragoteanu.

Au fost întâmpinați cu... trabucuri!

După meciul de la Havana, echipa și-a continuat traseul spre Santiago de Cuba.

„Meciul a fost destul de disputat. Am întâlnit o echipă care pasează foarte bine, dar printr-o organizare bună am reușit să-i surprindem și să marcăm cele două goluri. Am avut și un portar într-o zi de grație”, a spus Drăgoteanu pentru Sport.ro.

Înaintea jocului, românii au avut parte și de o experiență culturală, când au vizitat centrul vechi al Havanei, inclusiv celebra Piață a Revoluției, cu mașinile sale de epocă. Partida s-a încheiat într-o notă de fair-play, cele două echipe împărtășind un trabuc local oferit de gazde.