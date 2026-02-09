După o primă repriză fără șut pe poartă, Dinamo a deschis scorul în minutul 51 prin Alberto Soro, care a înscris după un assist al lui Raul Opruț. Intrat în locul accidentatului Nsimba, Assad Al Hamlawi a restabilit egalitatea în minutul 65, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, cele două echipe evitând să forțeze pe final. Baiaram a scuipat un suporter după Dinamo - Craiova După fluierul final a apărut un conflict între Ștefan Baiaram și suporterii lui Dinamo prezenți în apropierea tunelului care duce la vestiare.

Conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterii dinamoviști Foto: Prima Sport

Apostrofat de câțiva suporteri dinamoviști, Ștefan Baiaram a răspuns cu un gest care nu îi face cinste. În imaginile publicate de Prima Sport se observă cum jucătorul Craiovei scuipă în direcția spectatorilor care îl înjură. Ulterior, stewarzii au intervenit pentru a calma spiritele, iar Baiaram s-a îndreptat către vestiare. Baiaram a jucat 80 de minute în meciul cu Dinamo. Filipe Coelho l-a înlocuit pe final cu Monday Etim.

Incident și cu Istvan Kovacs în prim-plan Un alt incident s-a petrecut la finalul meciului în aceeași zonă. În drumul spre vestiare, din tribună s-a aruncat un obiect către centralul Istvan Kovacs. Kovacs s-a oprit, a luat obiectul cu el și a plecat la vestiare.