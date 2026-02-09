FOTO ȘI VIDEO Scene reprobabile după Dinamo - Craiova: Baiaram a scuipat un suporter + obiect aruncat de dinamoviști înspre Istvan Kovacs

Scene reprobabile după Dinamo - Craiova: Baiaram a scuipat un suporter + obiect aruncat de dinamoviști înspre Istvan Kovacs Superliga
Final tensionat la Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, pe Arena Națională.

DinamoUniversitatea Craiovastefan baiaram
După o primă repriză fără șut pe poartă, Dinamo a deschis scorul în minutul 51 prin Alberto Soro, care a înscris după un assist al lui Raul Opruț. Intrat în locul accidentatului Nsimba, Assad Al Hamlawi a restabilit egalitatea în minutul 65, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, cele două echipe evitând să forțeze pe final.

Baiaram a scuipat un suporter după Dinamo - Craiova

După fluierul final a apărut un conflict între Ștefan Baiaram și suporterii lui Dinamo prezenți în apropierea tunelului care duce la vestiare.

Conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterii dinamoviști

Foto: Prima Sport

  • Vlcsnap 2026 02 09 22h30m47s137
Apostrofat de câțiva suporteri dinamoviști, Ștefan Baiaram a răspuns cu un gest care nu îi face cinste. În imaginile publicate de Prima Sport se observă cum jucătorul Craiovei scuipă în direcția spectatorilor care îl înjură.

Ulterior, stewarzii au intervenit pentru a calma spiritele, iar Baiaram s-a îndreptat către vestiare.

Baiaram a jucat 80 de minute în meciul cu Dinamo. Filipe Coelho l-a înlocuit pe final cu Monday Etim.

Incident și cu Istvan Kovacs în prim-plan

Un alt incident s-a petrecut la finalul meciului în aceeași zonă. În drumul spre vestiare, din tribună s-a aruncat un obiect către centralul Istvan Kovacs.

Kovacs s-a oprit, a luat obiectul cu el și a plecat la vestiare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
