VIDEO EXCLUSIV „Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026

„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, un monument de longevitate prin disciplină, la 36 de ani fără 2 luni.

TAGS:
Transylvania OpenTenis WTATransylvania Open 2026Turneu WTA Cluj-NapocaSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani) va urca cinci locuri în clasamentul WTA, până pe poziția cu numărul 31, după câștigarea Transylvania Open 2026.

Al patrulea titlu WTA al carierei înseamnă pentru Sorana Cîrstea și prima competiție WTA câștigată în România.

Sorana Cîrstea „a topit” 53 de ani diferență față de adversare, la Transylvania Open 2026

Succesul nu a venit ușor, chiar dacă, pe teren, asta a fost impresia. Longevitatea uluitoare a jucătoarei din Târgoviște a necesitat zeci de mii de ore investite în procesul de maturizare ca tenismenă profesionistă.

Ajutată de Adrian Cruciat, Artemon Apostu-Efremov - antrenorii pe care i-a menționat în discursul de campioană ținut la Cluj-Napoca -, dar și de preparatorul fizic, Andrei Cristofor, Sorana Cîrstea a ajuns la aceste performanțe inclusiv grație sprijinului emoțional primit din partea prietenului Alexandru Țiriac, după cum a dezvăluit, după victoria 6-0, 6-2 din finala Openului Transilvaniei.

Disciplina face diferența: Sorana Cîrstea, titlu WTA în 2026, la 18 ani distanță de la primul câștigat

Ca să devină prima româncă învingătoare în turneul individual de la Cluj-Napoca, Sorana Cîrstea „a topit” peste 53 de ani - atât au însumat diferențele de vârstă între Cîrstea, la 35 de ani și cele cinci oponente trecute la Transylvania Open.

Kamilla Rakhimova (24 de ani), Tamara Zidansek (28 de ani), Anastasia Potapova (24 de ani), Daria Snigur (23 de ani) și Emma Răducanu (23 de ani) au fost jucătoarele învinse de Sorana Cîrstea fără ca sportiva din țara noastră să piardă set.

Conturând acest parcurs perfect, Sorana Cîrstea a mărit la 18 ani ecartul dintre primul an în care a reușit să câștige turneu în circuitul WTA - 2008 - și ultimul an în care va fi izbutit să își adjudece minimum un trofeu de campioană - 2026.

Sorana Cîrstea

  • Raducaun cirstea dialog
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Arc peste cei 18 ani trecuți între primul și al patrulea titlu WTA: Sorana Cîrstea, Transylvania Open 2026 - Sorana Cîrstea, Tashkent 2008

Parcursul Soranei Cîrstea la Transylvania Open 2026

Românca a stat pe teren doar 399 de minute, adică 6 ore și 39 de minute.

Cel mai pasionant duel a fost trecut cu brio de Sorana Cîrstea în faza sferturilor de finală, singurul meci în care a stat peste două ore pe teren.

În medie, Sorana Cîrstea a jucat meciuri de 80 de minute, la Transylvania Open 2026.

  • 6-4, 6-4 vs. Kamilla Rakhimova (24 de ani)
  • 6-1, 6-0 vs. Tamara Zidansek (28 de ani) - semifinalistă la Roland Garros
  • 7-5, 6-4 vs. Anastasia Potapova (24 de ani) - campioana Transylvania Open 2025
  • 6-0 6-3 vs. Daria Snigur (23 de ani)
  • 6-0, 6-2 vs. Emma Răducanu (23 de ani) - campioană de Grand Slam
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
ULTIMELE STIRI
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă



Recomandarile redactiei
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!