Sorana Cîrstea (35 de ani) va urca cinci locuri în clasamentul WTA, până pe poziția cu numărul 31, după câștigarea Transylvania Open 2026.

Al patrulea titlu WTA al carierei înseamnă pentru Sorana Cîrstea și prima competiție WTA câștigată în România.

Sorana Cîrstea „a topit” 53 de ani diferență față de adversare, la Transylvania Open 2026

Succesul nu a venit ușor, chiar dacă, pe teren, asta a fost impresia. Longevitatea uluitoare a jucătoarei din Târgoviște a necesitat zeci de mii de ore investite în procesul de maturizare ca tenismenă profesionistă.

Ajutată de Adrian Cruciat, Artemon Apostu-Efremov - antrenorii pe care i-a menționat în discursul de campioană ținut la Cluj-Napoca -, dar și de preparatorul fizic, Andrei Cristofor, Sorana Cîrstea a ajuns la aceste performanțe inclusiv grație sprijinului emoțional primit din partea prietenului Alexandru Țiriac, după cum a dezvăluit, după victoria 6-0, 6-2 din finala Openului Transilvaniei.

Disciplina face diferența: Sorana Cîrstea, titlu WTA în 2026, la 18 ani distanță de la primul câștigat

Ca să devină prima româncă învingătoare în turneul individual de la Cluj-Napoca, Sorana Cîrstea „a topit” peste 53 de ani - atât au însumat diferențele de vârstă între Cîrstea, la 35 de ani și cele cinci oponente trecute la Transylvania Open.

Kamilla Rakhimova (24 de ani), Tamara Zidansek (28 de ani), Anastasia Potapova (24 de ani), Daria Snigur (23 de ani) și Emma Răducanu (23 de ani) au fost jucătoarele învinse de Sorana Cîrstea fără ca sportiva din țara noastră să piardă set.

Conturând acest parcurs perfect, Sorana Cîrstea a mărit la 18 ani ecartul dintre primul an în care a reușit să câștige turneu în circuitul WTA - 2008 - și ultimul an în care va fi izbutit să își adjudece minimum un trofeu de campioană - 2026.