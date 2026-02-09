La finalul meciului de pe Arena Națională, antrenorul Filipe Coelho și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus.

Ce a spus Filipe Coelho după Dinamo – Universitatea Craiova

Filipe Coelho este de părere că echipa sa ar fi putut câștiga meciul de la București. Cu toate acestea, tehnicianul Craiovei s-a declarat mulțumit de tot ce a avut de oferit derby-ul și le-a reproșat reporterilor că nu apreciază suficient și aspectele pozitive ale fotbalului românesc:

"Sunt mulțumit de prestația noastră. Am jucat cu personalitate, am încercat să marcăm și să obținem cele trei puncte. De la început până la final am încercat să câștigăm meciul. Am obținut un punct, dar sunt mai mulțumit de prestația noastră, decât de punct în sine. Trebuie să fac o analiză, cred că meritam și cele trei puncte, dar acum trebuie să continuăm să muncim.

Niciodată nu vorbesc despre câștigarea campionatului. Cred că a fost un meci frumos pentru suporteri. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre fotbalul românesc. Despre jucători, despre atmosferă. E important.

(n.r spre reporteri) Cred că uneori aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii. Încercați să găsiți mereu ce este mai rău în ceva bun. Ba un jucător e supărat, ba unul e cu sticla de apă și se uită într-un fel la antrenor. E doar părerea mea. Nu e despre rezultat, e despre atmosfera pe care o creăm la un meci. Scuze, e părerea mea.", a declarat Filipe Coelho, la finalul meciului Dinamo - Universitatea Craiova.

Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, aruncă în aer lupta pentru titlu

Sezonul regulat se apropie de final, iar lupta pentru supremație se anunță mai incinsă ca oricând.

Etapa a 26-a s-a încheiat pe Arena Națională cu un meci pentru locul 1, Dinamo – Universitatea Craiova, în care rezultatul final, 1-1, a fost pe placul... Rapidului.

Acum, când mai sunt doar patru etape din sezonul regulat, lupta pentru titlu se anunță mai strânsă ca oricând. Universitatea Craiova rămâne pe primul loc, după cum se poate vedea mai jos, însă nimic nu e jucat, la cât de apropiate sunt Rapid și Dinamo.

Și lupta pentru calificarea în play-off este foarte încinsă. FC Argeș, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB se bat pentru locurile 4, 5, 6.