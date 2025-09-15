Americanca Iva Jovic, în vârstă de 17 ani, a câştigat primul titlu din cariera sa, învingând-o pe columbianca Emiliana Arango, scor 6-4, 6-1, în finala turneului WTA 500 de la Guadalajara.

Tânăra americană a ajuns pe locul 36 WTA.

Iva Jovic, senzație în Mexic. Americanca e născută în Serbia

Jovic, cea mai tânără jucătoare din Top 100, s-a impus într-o oră şi 35 de minute în faţa lui Arango, numărul 86 mondial şi cu probleme fizice. Aceasta a fost afectată pe tot parcursul meciului de probleme digestive, ajungând chiar să vomite pe marginea terenului. Examinată de un medic, columbianca a refuzat stoic să renunţe şi, încurajată de un public care i-a susţinut cauza, a reuşit să-i ia de două ori serviciul adversarei.

Americanca născută în Serbia le-a învins la Guadalajara pe Katarzyna Kawa (120 WTA), Camila Osorio (69), Victoria Jimenez Kasintseva (123), Nikola Bartunkova (228) şi, în final, pe Arango.

Iva Jovic, prima de la Coco Gauff, într-un top select

Jovic este cea mai tânără americană care a câştigat un trofeu în circuit de la victoria lui Coco Gauff la Parma în 2021. Ea este, de asemenea, a cincea jucătoare care a câştigat primul său titlu în 2025, după franţuzoaicele Loïs Boisson (WTA 250 de la Hamburg la 22 de ani) şi Sarah Rakotomanga (WTA 250 de la Sao Paulo la 19 ani), australianca Maya Joint (WTA 250 de la Rabat la 19 ani, apoi WTA 250 de la Eastbourne) şi canadianca Victoria Mboko (WTA 1000 de la Montreal la 18 ani).

News.ro

