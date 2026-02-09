Jurnaliștii de la Corriere della Sera au analizat transformarea celor de la Inter în acest sezon, de când Chivu a fost numit în fruntea echipei.

Italienii au descoperit secretul lui Chivu

Potrivit jurnaliștilor din "Cizmă", secretul celor de la Inter stă în pregătirea fizică pusă la punct de Chivu și staff-ul său:

"Inter a fost transformată prin antrenament fizic. Această echipă arată ca un ciclist pregătit pentru cursele importante, ajuns într-o stare bună de sănătate mentală și fizică.

La orizont, pe lângă una dintre foarte rarele săptămâni fără meciuri, se profilează provocarea cu Juventus în seara de Valentine's Day, pentru a rupe ultimul tabu, acela al confruntărilor directe cu Milan, Napoli și, bineînțeles, cu Juventus, rivale pe care Inter nu a reușit să le învingă.

Această echipă, transformată de antrenamentul fizic într-un ciclist pregătit pentru curse importante, ajunge într-o stare bună de sănătate mentală și fizică.

O echipă degajată, fără prea multe tensiuni mentale și fizice, cu un singur obiectiv în cap: lo scudetto", au scris cei de la Corriere della Sera.

Cristi Chivu, omul momentului în Italia! Nota primită după Sassuolo - Inter 0-5

Cristi Chivu este omul momentului în Italia. Inter a zdrobit-o în deplasare pe Sassuolo, scor 5-0, în etapa precedentă din Serie A.

Victoria categorică i-a adus antrenorului român laudele jurnaliștilor italieni. Tutto Mercato Web i-a acordat lui Chivu nota 7.5, mai mare decât a oricăruia dintre elevii săi.

Inter Milano a ajuns în clasament la 58 de puncte și poate să se desprindă în fruntea clasamentului din Serie A. Marea rivală, AC Milan, se află pe locul doi cu 50 de puncte și un meci mai puțin.