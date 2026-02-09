După o primă repriză fără șut pe poartă, Dinamo a deschis scorul în minutul 51 prin Alberto Soro, care a înscris după un assist al lui Raul Opruț. Intrat în locul accidentatului Nsimba, Assad Al Hamlawi a restabilit egalitatea în minutul 65, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, cele două echipe evitând să forțeze pe final.

Andrei Nicolescu, după Dinamo - Craiova 1-1: "Dacă ne luăm după ocazii clare, ar fi trebuit să fie 2-1 pentru noi"

După meci, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit în studioul Digisport, unde a tras câteva concluzii și a catalogat drept echitabil rezultatul final.

"Fiecare vede meciul cum îl vede. Eu am văzut două echipe puternice, un meci foarte intens cu multă agresivitate. De aici au ieșit mai puține faze de poartă și mai multe dueluri fizice. Am jucat mai mult din minge lungă decât din posesie. Poate și din cauza terenului, care nu e extraordinar.

Frigul e altă discuție. Frigul a influențat mult calitatea meciului. La nivelul solului se simte mult mai frig decât e.

Rezultatul mi se pare echitabil, dar nu sunt de acord că Universitatea Craiova a dominat meciul ăsta. Dacă ne luăm după ocazii clare, ar fi trebuit să fie 2-1 pentru noi", a spus Andrei Nicolescu.

Gică Craioveanu, fostul mare jucător al Craiovei, a intervenit în discuție: "Craiova a împins jocul mult mai bine. A avut posesie, a ținut mult mai bine mijlocul terenului. Dinamo a avut golul și ocazia din repriza a doua".

Nicolescu a replicat: "Față de gol, noi am mai avut o ocazie, iar Craiova n-a avut niciuna clară", iar Craioveanu a revenit: "A lui Matei nu e ocazie? Din 8 metri, când o scoate Epassy? Ocazia lui Baiaram nu e ocazie uriașă? Plus faza superbă a lui Mora, care a fost cea mai frumoasă fază a meciului. Și eu zic că e rezultat echitabil pentru că Dinamo a avut multă ambiție decât Craiova".

Andrei Nicolescu: "Mazilu, neinspirat. Nu înțeleg de ce joacă tot timpul complicat"

Ulterior, președintele lui Dinamo s-a arătat destul de nemulțumit de prestația lui Adrian Mazilu. Introdus în minutul 63, după ce în 2026 a fost folosit foarte rar, fostul jucător de la Farul nu a reușit să impresioneze.

"Mazilu e neinspirat. Nu cred că are vreo problemă fizică. În cantonament s-a pregătit bine. A intrat greșit un pic, dar sperăm să-și revină.

Își dorește prea mult, nu înțeleg de ce joacă tot timpul complicat, de ce își dorește să joace cu multe preluări când poate juca mai simplu. Dar asta e o chestie pe care o va regla el cu antrenorul", a mai spus Nicolescu.