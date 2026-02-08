În direct la Pro Arena și pe VOYO, Sorana Cîrstea (35 de ani) și-a completat misiunea de a deveni jucătoare din România care iese campioana probei individuale a Openului Transilvaniei.

În finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a stat doar 64 de minute pe teren, impunându-se cu 6-0, 6-2, în detrimentul Emmei Răducanu (23 de ani).

Simona Halep a lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru tenisul de calitate practicat la Transylvania Open

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky, o bijuterie care încununează eforturile depuse în carieră de dubla sfertfinalistă de Grand Slam.

După un zâmbet larg și o îmbrățișare călduroasă, Simona Halep a fost văzută transmițându-i Soranei Cîrstea complimente pentru tenisul arătat la Cluj-Napoca, în acest an.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.

Halep, cel mai bun sfat posibil pentru Cîrstea: „Bucură-te!”

Simona Halep i-a urat Soranei Cîrstea succes în continuare, „multă baftă” și a sfătuit-o să se bucure de momentul deosebit pe care îl trăiește.

Sorana Cîrstea a zâmbit larg, primind elegantul trofeu care este al patrulea din palmares, în proba individuală.