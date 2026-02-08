VIDEO EXCLUSIV S-a deslușit tot ce i-a spus Simona Halep Soranei Cîrstea, când i-a înmânat trofeul de campioană la Transylvania Open

S-a deslușit tot ce i-a spus Simona Halep Soranei Cîrstea, când i-a înmânat trofeul de campioană la Transylvania Open Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a devenit prima sportivă din România care câștigă Openul Transilvaniei, în proba individuală, iar Simona Halep a fost aproape, în momentul de aur al tenisului românesc.

În direct la Pro Arena și pe VOYO, Sorana Cîrstea (35 de ani) și-a completat misiunea de a deveni jucătoare din România care iese campioana probei individuale a Openului Transilvaniei.

În finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a stat doar 64 de minute pe teren, impunându-se cu 6-0, 6-2, în detrimentul Emmei Răducanu (23 de ani).

Simona Halep a lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru tenisul de calitate practicat la Transylvania Open

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky, o bijuterie care încununează eforturile depuse în carieră de dubla sfertfinalistă de Grand Slam.

După un zâmbet larg și o îmbrățișare călduroasă, Simona Halep a fost văzută transmițându-i Soranei Cîrstea complimente pentru tenisul arătat la Cluj-Napoca, în acest an.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.

Halep, cel mai bun sfat posibil pentru Cîrstea: „Bucură-te!”

Simona Halep i-a urat Soranei Cîrstea succes în continuare, „multă baftă” și a sfătuit-o să se bucure de momentul deosebit pe care îl trăiește.

Sorana Cîrstea a zâmbit larg, primind elegantul trofeu care este al patrulea din palmares, în proba individuală.

Dialog prelungit între Cîrstea și Răducanu, captat de camere

O căldură deosebită s-a notat între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după încheierea ceremoniei de premiere.

Dacă, de regulă, finalistele își văd drumurile despărțite și, mai degrabă, se ignoră, după ce se felicită reciproc, în cadrul discursurilor ținute, Răducanu și Cîrstea au rămas pentru a-și schimba impresii, după finala Transylvania Open 2026.

„Mă bucur atât de mult pentru tine. E o săptămână perfectă pentru tine. Joci incredibil de bine, e ireal și atât de enervant,” i-a transmis Emma Răducanu Soranei Cîrstea, amuzându-se de cât de precis a putut juca românca, la Cluj-Napoca, în acest an.

„Mulțumesc mult,” i-a răspuns Sorana Cîrstea.

Dialogul a continuat mai bine de un minut, iar Sorana Cîrstea a întrebat-o motivul pentru care Emma Răducanu s-a simțit rău în timpul finalei.

„Cred că am avut o infecție,” a fost auzită Emma Răducanu spunând, împăcată cu situația și amuzându-se autentic alături de Sorana Cîrstea.

