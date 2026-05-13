Sorana Cîrstea, la un meci de performanța carierei! Pe ce loc va urca în clasamentul WTA dacă se califică în finala de la Roma

Sorana Cîrstea (27 WTA, 36 de ani) traversează un an 2026 fabulos și se îndreaptă spre performanța carierei, cu doar câteva luni înainte de retragere.

Sorana Cîrstea este calificată în semifinala turneului WTA 1000 de la Roma, după ce marți a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0). În drumul spre penultimul act din Italia, românca a reușit performanța extraordinară de a elimina și liderul WTA Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5).

Sorana Cîrstea va urca pe locul 18 WTA dacă ajunge în finala de la Roma

În clasamentul WTA actualizat în timp real, Sorana a urcat deja pe locul 21, egalând astfel cea mai bună clasare din carieră, care data încă din 2013.

În semifinalele de la Roma, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Coco Gauff (4 WTA, 22 de ani). În cazul în care trece de sportiva din SUA, românca va ajunge la 2.147 de puncte în clasamentul WTA și va urca până pe locul 18, care ar reprezenta cea mai bună clasare din carieră.

Câți bani încasează Sorana Cîrstea pentru parcursul de la Roma

În ceea ce privește latura financiară, Sorana Cîrstea și-a asigurat deja un cec în valoare de 289.115 euro pentru calificarea în sferturile de la Roma. Dacă trece de Coco Gauff, suma se va mări la 549.335 de euro.

Sorana, cea care a promis că va reveni asupra deciziei privind retragerea dacă va câștiga titlul la Roma, se va alege cu un cec de 1.055.285 de euro în cazul în care va ridica trofeul săptămâna aceasta.

În cealaltă semifinală de la Roma se vor înfrunta câștigătoarea din duelul Jessica Pegula (5 WTA) - Iga Swiatek (3 WTA) și învingătoarea din partida Elina Svitolina (10 WTA) - Elena Rybakina (2 WTA). 

Sorana Cîrstea: "Nu am dată de expirare pe ambiția mea și pe visurile mele"

La 36 de ani, Sorana Cîrstea nu are doar experiență și răbdare, ci și o poftă nebună de joc, demonstrată meci după meci, în turneul WTA 1000 de la Roma. În cea mai recentă apariție, Cîrstea a depășit-o scor 6-1, 7-6 (0) pe Ostapenko, după 93 de minute de joc.

Pe zgura de la Foro Italico, sportiva din România joacă precum o făcea în urmă cu 17 ani, când ajungea în sferturile turneului de mare șlem de la Roland Garros, după un meci dramatic, cu Jelena Jankovic, încheiat 3-6, 6-0, 9-7.

"Putem spune că vârsta e doar un număr. Am spus-o mereu, că nu am dată de expirare pe ambiția mea și pe visurile mele.

Cred că toată lumea poate să vadă cât de mult iubesc acest sport. Am atât de multă pasiune pentru el, iar, pentru mine, să joc o semifinală aici, în Roma, e uimitor.

Sunt recunoscătoare sportului și mă bucur tare mult de acest parcurs pe care îl am în Roma, până acum.

Știam că Ostapenko e o jucătoare dificilă, că trebuie să fiu agresivă ca să o bat. Dar sunt foarte bucuroasă că am putut să mă calific. Sper să pot continua", a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit pe teren, imediat după încheierea întâlnirii cu Jelena Ostapenko, din cadrul sferturilor de finală ale competiției de o mie de puncte din capitala Italiei.

