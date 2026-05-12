Sorana Cîrstea urcă pe locul 21 WTA, cea mai înaltă clasare a carierei

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) s-a calificat pentru prima oară în carieră în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma.

Sportiva din România a învins-o pe campioana de Grand Slam, Jelena Ostapenko, în sferturile de finală, scor 6-1, 7-6 (0), după 93 de minute de joc.

Sorana Cîrstea a exasperat-o pe Jelena Ostapenko: 40 de erori neforțate pentru letonă

Prin acest rezultat, Cîrstea a ajuns la patru victorii, în ultimele cinci dueluri directe cu Ostapenko, iar palmaresul direct dintre cele două jucătoare arată acum un scor egal, 4-4.

A fost și o revanșă a Soranei Cîrstea pentru eșecul suferit pe zgura de la Roma în fața Jelenei Ostapenko, în turul secund al ediției din urmă cu trei ani.

Cîrstea, tiebreak adjudecat la zero, în setul secund

De două ori și-a pierdut Ostapenko serva, în manșa inaugurală, în care ritmul accelerat impus de Cîrstea a provocat greșeală după greșeală, în jocul sportivei din Letonia.

Setul secund a fost mai emoționant pentru jucătoarea din țara noastră, care a fost nevoită să își arate, încă o dată, doza impresionantă de tărie psihică.

De la 2-4 și 3-5 la game-uri, Cîrstea a revenit și a jucat mai eficient, în momentele decisive ale setului secund. În tiebreak, nu a părut străbătută de nicio emoție, făcându-și jocul cu un calm imperturbabil, spre disperarea Jelenei Ostapenko.

Pătrunzând în penultimul act competițional, Sorana Cîrstea își egalează cea mai bună clasare a carierei, urmând să urce până pe poziția cu numărul 21 a ierarhiei WTA.

Gauff sau Andreeva pentru Cîrstea, în semifinală

„Sunt foarte bucuroasă că am putut să mă calific. Sper să pot continua,” a declarat Sorana Cîrstea, în finalul intervenției avute pe terenul de joc, imediat după încheierea partidei cu Ostapenko.

Cori Gauff sau Mirra Andreeva, numele adversarei pe care Sorana Cîrstea o va întâlni pentru un loc în finala întrecerii de la Roma.