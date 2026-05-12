Pentru prima dată în cele opt participări bifate pe tabloul principal al competiției WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a acces în semifinalele întrecerii.

Sportiva din Târgoviște a pierdut un singur set în confruntările consecutiv adjudecate în detrimentul numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, împotriva numărului treisprezece în lume, Linda Noskova și în defavoarea campioanei de Grand Slam, Jelena Ostapenko.

Peste un sfert de milion de euro făcut de Sorana Cîrstea, la Roma, în 2026

Împotriva letonei, Cîrstea a comis doar 18 erori neforțate, față de cele 40 făcute de câștigătoarea turneului de la Roland Garros din urmă cu nouă ani.

Premiul pentru performanța uriașă o vede pe Sorana Cîrstea îmbogățită cu mai bine de un sfert de milion de euro.

€289,115 este valoarea cecului pe care organizatorii italieni îl vor semna româncei, suma urmând să fie aproape dublată, în cazul în care Cîrstea ar mai reuși un succes, în faza semifinalelor.

Finalista învinsă la Roma va fi premiată cu €549,335, pe când câștigătoarea turneului individual va pleca, mai departe, în Franța, având liniștea financiară a unui premiu în valoare de €1,055,285.