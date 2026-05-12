GALERIE FOTO Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma

Jackpot! Câți bani încasează Sorana Cîrstea după ce a învins-o și pe Ostapenko, pe zgura de la Roma Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-a îmbogățit cu o sumă substanțială, în urma parcursului istoric înregistrat în capitala Italiei.

TAGS:
WTA RomaTenis WTApremii financiareSorana CirsteaJelena Ostapenko
Din articol

Pentru prima dată în cele opt participări bifate pe tabloul principal al competiției WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a acces în semifinalele întrecerii.

Sportiva din Târgoviște a pierdut un singur set în confruntările consecutiv adjudecate în detrimentul numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, împotriva numărului treisprezece în lume, Linda Noskova și în defavoarea campioanei de Grand Slam, Jelena Ostapenko.

Peste un sfert de milion de euro făcut de Sorana Cîrstea, la Roma, în 2026

Împotriva letonei, Cîrstea a comis doar 18 erori neforțate, față de cele 40 făcute de câștigătoarea turneului de la Roland Garros din urmă cu nouă ani.

Premiul pentru performanța uriașă o vede pe Sorana Cîrstea îmbogățită cu mai bine de un sfert de milion de euro.

€289,115 este valoarea cecului pe care organizatorii italieni îl vor semna româncei, suma urmând să fie aproape dublată, în cazul în care Cîrstea ar mai reuși un succes, în faza semifinalelor.

Finalista învinsă la Roma va fi premiată cu €549,335, pe când câștigătoarea turneului individual va pleca, mai departe, în Franța, având liniștea financiară a unui premiu în valoare de €1,055,285.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wta roma 2026 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Borne uluitoare, atinse de Sorana Cîrstea, în carieră

Dincolo de satisfacția de a fi ajuns la venituri de peste $600,000, în 2026, încasări marcate exclusiv de pe urma rezultatelor din WTA, Sorana Cîrstea trece de peste $11,5 milioane câștigate din „sportul alb.”

În plus, din punct de vedere ierarhic, Sorana Cîrstea ajunge pe locul 21 în clasamentul WTA actualizat în timp real, ceea ce înseamnă o egalare a celei mai înalte clasări, obținute în urmă cu un deceniu și trei ani.

Cîrstea ajunge la peste $11,5 milioane câștigate exclusiv din competițiile de tenis

Mai mult decât atât, o calificare în finala competiției de la Roma ar conduce-o pe Sorana Cîrstea, în premieră, în top 20 WTA, iar o potențială câștigarea trofeului ar face-o jucătoare de top 15 mondial.

În jumătatea inferioară a tabloului se află însă jucătoare ca Elena Rybakina sau Iga Swiatek, nume care pot fi depășite de Sorana Cîrstea în cadrul unui turneu în care a supraviețuit sperieturii de a fi condusă cu 1-0 la seturi și 2-0 la game-uri de către prima jucătoare a lumii, Arina Sabalenka.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ULTIMELE STIRI
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Câți bani va avea Cristi Chivu pentru transferuri sezonul viitor la Inter Milano
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"



Recomandarile redactiei
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
„Nu am dată de expirare!” Sorana Cîrstea, reacție genială după ce „a disperat-o” pe Jelena Ostapenko, la Roma
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
Paradox la campioana din Serie A: portarul lui Cristi Chivu a ajuns pe lista rușinii
Alte subiecte de interes
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial
Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!